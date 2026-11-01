Renato Sanches tuột dốc không phanh

Sanches hiện không có CLB chủ quản nào. Ảnh: Reuters.

Renato Sanches đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Ở tuổi 29, tiền vệ từng giành danh hiệu Golden Boy năm 2016 hiện thất nghiệp sau khi chia tay Paris Saint-Germain. Anh chưa thi đấu kể từ tháng 5, thời điểm kết thúc hợp đồng cho mượn tại Panathinaikos.

Trong cuộc phỏng vấn với A Bola, Sanches bác bỏ những ý kiến cho rằng sự nghiệp sa sút vì thiếu chuyên nghiệp. Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha thừa nhận từng gặp nhiều chấn thương, nhưng khẳng định đó không phải hệ quả từ thái độ tập luyện hay sinh hoạt.

“Tôi từng trải qua những giai đoạn khó khăn và gặp một số chấn thương. Đáng tiếc, tôi có những vấn đề thể lực mà bản thân không mong muốn, nhưng không có chấn thương nào xuất phát từ việc thiếu chuyên nghiệp”, Sanches chia sẻ.

Tiền vệ 29 tuổi nhấn mạnh chính sự tận tâm với nghề giúp anh có cơ hội khoác áo những đội bóng hàng đầu châu Âu. Bayern Munich và PSG từng đặt nhiều kỳ vọng vào cầu thủ này, nhưng anh không thể duy trì phong độ vì những vấn đề thể lực dai dẳng.

Sanches từng là niềm hy vọng lớn của bóng đá Bồ Đào Nha. Anh trưởng thành từ Benfica, góp công vào chức vô địch EURO 2016 và được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất giải. Cùng năm đó, tiền vệ này giành Golden Boy, danh hiệu dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi hay nhất châu Âu.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Sanches dần chững lại. Sau Bayern, anh tìm được khoảng thời gian ổn định tại Lille trước khi chuyển đến PSG ở mùa 2022/23. Những lần cho mượn tại Roma, Benfica và Panathinaikos sau đó cũng không giúp anh tìm lại vị thế.

Sanches vẫn lạc quan về khả năng trở lại. Anh dự định tìm CLB mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng 1/2027. Tên tuổi tiền vệ này từng được liên hệ với Sao Paulo, nhưng thương vụ không thành.

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