Nam sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2026

Trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2026 diễn ra ngày 1/11 là cuộc so tài của bốn nam sinh: Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên ) và Đoàn Lê Anh Đức (Hà Nội).

Đáng chú ý, Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) là thí sinh đầu tiên giành vé vào trận chung kết năm khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 175 điểm. Đây cũng là lần thứ hai Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sau 15 năm chờ đợi.

Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sau khi chiến thắng cuộc thi quý 2 với 200 điểm. Thái Dương là học sinh mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên về với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) ghi tên mình vào trận chung kết năm, sau khi chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 225 điểm. Quang Minh là thí sinh có điểm thi quý cao nhất trong 4 thí sinh dự chung kết năm. Quang Minh là học sinh mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên về với Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.

Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) là thí sinh cuối cùng lọt vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 4 với 220 điểm. Thành tích của Anh Đức giúp Hà Nội 2 năm liên tiếp có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đến nay có 7 học sinh lọt vào trận chung kết.

Trải qua các phòng thi gay cấn gồm khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc, về đích, thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm. Về đích ở vị trí thứ hai là Quang Minh (Hưng Yên) với 180 điểm. Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (Phú Thọ) đồng về ba.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 là cuộc tranh tài của 4 thí sinh xuất sắc nhất.

Một điều đặc biệt là trong 26 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Trường ThPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có 7 đại diện vào trận chung kết cuối cùng. Trước Anh Đức, hai nam sinh giành ngôi quán quân là Phan Minh Đức năm 2010 và Trần Bùi Bảo Khánh năm 2025. Như vậy, với chiến thắng tuyệt đối, Đoàn Lê Anh Đức đã làm nên lịch sử bởi đây là lần đầu tiên một ngôi trường có thí sinh vô địch trong hai năm liên tiếp.

Theo Ban tổ chức, thí sinh vô địch Olympia sẽ được trao vòng nguyệt quế mạ vàng 24k, nhận thưởng 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng). Thí sinh giành giải nhì nhận 200 triệu đồng, hai giải ba 100 triệu đồng mỗi giải.