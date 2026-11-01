VOC 2026: Nghẹt thở 'cuộc chiến bùn lầy' tại Đồng Mô

Các xe diễu hành chào mừng các đội đua ngày khai mạc giải. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) đang diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội từ 30/10 đến 1/11 với sự tham gia của 88 đội đua và 176 vận động viên đến từ các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước.

Các đội tranh tài ở 4 hạng gồm Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng). Đây là lần đầu tiên giải đấu mang tên Giải Vô địch Quốc gia, đánh dấu bước phát triển mới sau 19 năm tổ chức và hướng tới cột mốc 20 năm vào năm 2027.

Sơ đồ toàn cảnh đường đua Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 tại Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội)

Mùa giải năm nay có 24 đường thi, gồm 23 đường thi ban ngày và một đường đua đêm Adventure, với 50 bài thi trên tổng diện tích hơn 150 ha. Các đường đua được bố trí trên nhiều dạng địa hình như đường đất, đồi dốc, rừng và đầm lầy quanh hồ Đồng Mô, đòi hỏi vận động viên kết hợp kỹ năng điều khiển, khả năng xử lý tình huống và sức bền trong suốt quá trình thi đấu.

Để tăng nhịp độ và tính cạnh tranh, Ban tổ chức chia mỗi hạng đấu thành hai nhóm, đồng thời triển khai một số đường thi song song theo cặp. Cách tổ chức này giúp rút ngắn thời gian chờ, tạo điều kiện để khán giả trực tiếp theo dõi các đội cùng hạng tranh tài trên những đường đua liền kề.

Khởi động và xuất phát nghẹt thở

Cuộc đua song mã với hai chiến mã cùng phun khói đua tài dưới sự cổ vũ náo nhiệt. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Khoảnh khắc "cất cánh" không trọng lực đầy phấn khích trong cuộc đua song mã khi chiếc xe mạnh mẽ bay qua đoạn đường mấp mô. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Pha vượt hố bẫy gỗ "thót tim" qua góc máy trên cao, mở màn cho một ngày thi đấu khốc liệt của các đội đua ở 4 hạng đấu

Góc nhìn từ trên cao trông chiếc xe đua lọt thỏm giữa chiến hào đất đỏ, nơi máy xúc cứu hộ đang túc trực sẵn sàng can thiệp.

Lò luyện kim di động: Xe đua gầm rú nhả khói đen cuồn cuộn giữa đại ngàn, thể hiện sức mạnh tối đa của động cơ. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Biểu cảm "C 😷ười không nổi, khóc không xong" của vận động viên sau khi nhận ra chiếc xe vừa có một sự cố nhớ đời. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Ánh mắt sắc lạnh và đầy tập trung của tay đua khi đang cố gắng kiểm soát chiếc vô-lăng cứng ngắc trong cabin. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Cuộc chiến bùn lầy và thử thách địa hình

Lái phụ kiêm vận động viên cử tạ đang gồng mình kéo cuộn cáp nặng trịch kéo xe, đối mặt với thử thách khắc nghiệt. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

"Trốn tìm": Chiếc xe đua cắm cúi lao đầu xuống rãnh sâu, tạo ra màn phun khói ngụy trang cực kỳ điện ảnh. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Khán giả trên đồi cao nín thở theo dõi từng nhịp đầu xe ngập sâu trong hố bùn lầy lội. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Phóng hết công suất qua chướng ngại vật là 2 cây gỗ bắc ngang, khói trắng bốc lên khiến cả góc rừng như đang luyện đan. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Nút bấm định mệnh: Cẩn trọng chạm tay vào thiết bị để bắt đầu vào bài thi. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Giây phút "căng hơn dây đàn" khi tay đua chuẩn bị bấm nút kích hoạt về đích. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Nhiệm vụ bất khả thi: Sau màn tắm bùn nhớ đời, vận động viên vội vã chạy bộ như đi trễ giờ làm buổi sáng. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Những khoảnh khắc đồng đội và cứu hộ gay cấn

Tư thế khó đỡ: Vận động viên quỳ rạp xử lý sự cố trong lúc chiếc xe phía sau vẫn đang chổng vó dưới rãnh sâu. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Tắm bùn thỏa thích: Nước và bùn đất bắn tung tóe tạo nên khoảnh khắc bứt phá đầy phấn khích ở bài thi số 9. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Phụ xe oằn mình bước đi giữa vũng bùn, tay lôi dây tời như gánh vác cả giang sơn. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Chiếc xe chồm lên dốc đứng giữa làn khói mờ ảo, minh chứng cho độ khó năm nay. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Bản lĩnh thép và cái kết trọn vẹn

Cận cảnh đôi tay bám chặt vô-lăng lấm lem và ánh mắt sắc lẹm trước khúc cua định mệnh. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Pha ngả lưng nghệ thuật: Tay đua thảnh thơi ngồi ngắm mây trời chờ đồng đội tìm phương án giải cứu. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Khi máy xúc là chân ái: Chống nạnh nhìn cứu tinh bánh xích làm việc tựa như đang giám sát công trình. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Bình tĩnh là sức mạnh: Xe nghiêng ngả đầy thách thức nhưng tay đua vẫn điềm tĩnh như ngồi cà phê. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Chỉ đường tâm linh với ngón tay chỉ thẳng hướng đi đầy quyết đoán trên đường đua. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Vẫy tay chào thân ái giữa màn khói trắng mịt mù trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Sức mạnh tập thể: Đội ngũ cứu hộ và thành viên dùng cả nội ngoại lực để kéo xe khỏi vũng lầy. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Nụ cười chiến thắng rạng rỡ giơ ngón tay cái ăn mừng bên "chiến mã" tơi tả sau khi vượt qua thử thách. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN