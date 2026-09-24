Mbappe: Messi, Ronaldo chỉ cho tôi con đường

Kylian Mbappe gấn đây có cuộc phỏng vấn với tờ The Athletic tại khu tập luyện của CLB Real Madrid, ngay gần “Bức tường danh vọng”, nơi trưng bày hình ảnh các huyền thoại và những khoảnh khắc nổi tiếng của CLB, trong đó có Cristiano Ronaldo, Hugo Sanchez, Pepe và Jose Mourinho. Một trong số những nhân vật nói trên, Cristiano Ronaldo chính là thần tượng của Mbappe.

Khi còn nhỏ, lớn lên tại một vùng ngoại ô phía bắc Paris, Mbappe sớm cho thấy bóng đá sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời. Căn phòng ngủ của anh từng được trang trí bằng những tấm áp phích của Ronaldo.

Mbappe đang là chân sút số 1 trong lịch sử các kỳ World Cup - Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic, Mbappe đã đặc biệt nhắc tới 2 siêu sao bóng đá là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Chân sút của đội tuyển Pháp và Real Madrid đã được hỏi đội bóng Premier League yêu thích và câu trả lời của Mbappe gắn với Ronaldo. Theo lời Mbappe, tất cả đều xoay quanh “Cristiano Ronaldo, khi anh ấy còn thi đấu cho Man Utd”.

Nhiều năm sau, Mbappe đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới và tạo ra những kỷ lục khiến chính anh cũng phải thừa nhận là khó tin. Mbappe đã ghi 22 bàn sau 22 trận tại World Cup. Năm 2018, khi mới 19 tuổi, anh trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên kể từ Pele ghi bàn trong một trận chung kết World Cup, góp công giúp đội tuyển Pháp đăng quang tại Nga.

Tại World Cup 2026, Mbappe ghi 10 bàn. Khi nhìn lại những pha lập công của mình, anh nói: “Đó đều là những bàn thắng tuyệt vời”. Điều khiến cột mốc này trở nên đặc biệt hơn với Mbappe chính là cái tên anh vượt qua, Messi, người đã ghi 21 bàn ở 34 trận tại World Cup.

Ronaldo là thần tượng của Mbappe - Ảnh: Reuters

“World Cup là giải đấu dành cho những ngôi sao lớn, những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Tôi từng mơ được thi đấu tại giải đấu này, thậm chí không phải vô địch, chỉ đơn giản là được góp mặt. Vì vậy việc trở thành người đang nắm giữ kỷ lục này thực sự điên rồ. Đặc biệt khi người đứng trước tôi là Lionel Messi... Ừ, đó là lịch sử”, Mbappe thổ lộ.

Messi từng là người đứng đầu danh sách ghi bàn tại World Cup với 21 pha lập công, nhưng Mbappe đã vượt qua thành tích đó. Việc 2 cầu thủ ở 2 thế hệ khác nhau nằm ở 2 vị trí đầu tiên khiến cuộc đua kỷ lục càng đáng chú ý.

Mbappe cũng đã trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại của đội tuyển Pháp, với 66 bàn sau 106 lần ra sân. Khi được hỏi liệu có thể chạm mốc 100 bàn cho đội tuyển, anh nhắc trực tiếp tới cả Ronaldo và Messi.

“Vấn đề của tôi là có hai người (Ronaldo và Messi) đã cho thấy điều đó là khả thi. Nếu bạn hỏi tôi trước đây, tôi sẽ nói ‘không’. Nhưng giờ họ đã chỉ cho tôi con đường. Vậy tại sao không?”, Mbappe phát biểu. Ronaldo đã ghi 146 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha còn Messi có 125 bàn cho đội tuyển Argentina.

Mbappe từng là đồng đội với Messi ở PSG - Ảnh: Reuters

Nếu Messi là cái tên Mbappe nhắc tới khi nói về kỷ lục World Cup, Ronaldo lại giữ một vị trí đặc biệt trong câu chuyện về thần tượng của anh. Khi được hỏi về 5 người mình muốn mời tới một bữa tiệc tối giả tưởng, Mbappe xếp Ronaldo đứng thứ hai trong danh sách, sau Michael Jordan.

“Ronaldo là người tiếp theo bởi anh ấy từng là thần tượng của tôi, giờ là bạn của tôi và tôi thích dành thời gian bên anh ấy. Ronaldo cho tôi lời khuyên, cổ vũ tôi và biết rằng tôi sẽ luôn ủng hộ anh ấy”, Mbappe phát biểu.

Cuối cuộc trò chuyện, Mbappe nhìn lên bức tường ghi dấu những chủ nhân Quả bóng vàng trước đây của Madrid. Trong số đó có danh thủ Ronaldo người Brazil, Luka Modric, Karim Benzema và Cristiano Ronaldo, người từng năm lần giành giải thưởng. Mbappe đứng dậy, chỉ vào bức ảnh Cristiano Ronaldo và mỉm cười nói: “Ai biết được? Có lẽ ảnh của tôi sẽ sớm xuất hiện ở đó. Đã đến lúc rồi, đã đến lúc! Có lẽ năm nay là một năm thích hợp cho điều đó”.