Đội tuyển Pháp đang bắt đầu kỷ nguyên mới cùng huyền thoại Zinedine Zidane trên ghế HLV trưởng đã có sự khởi đầu tạm chấp nhận được. Dù cho chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ chưa thật sự áp đảo nhưng cho thấy Les Bleus vẫn sở hữu khả năng quyết định trận đấu bằng chất lượng cá nhân. Olise, Cherki và Dembélé mang lại nhiều cách tiếp cận vòng cấm, khiến cho khung thành đối phương rơi vào tình trạng báo động. Dù cho chân sút chủ lực Mbappé vẫn còn những vấn đề về thể trạng, khi siêu sao thuộc biên chế Real Madrid chưa đạt được phong độ tốt nhất khi trở về khoác áo “Gà trống Gôloa”. Nhưng chiều sâu hàng công với Barcola, Doué và Dembélé vẫn cho phép Zidane thay đổi cách vận hành khiến cho mọi đối thủ đều phải dè chừng. Với việc sở hữu nhiều phương án xử lý những thời điểm khó khăn. Và rạng sáng 29/9, HLV Zinedine Zidane đã có được chiến thắng thứ 2, dù đó là tuyển Bỉ đang có sự hưng phấn rất cao.

Về phía đội chủ nhà, tuyển Bỉ dưới thời HLV Mark van Bommel, đang thể hiện một phong độ khá ấn tượng. Vị thuyền trưởng người Hà Lan vẫn sử dụng Kevin De Bruyne với vai trò điều phối nhưng xung quanh anh là nhiều cầu thủ có tốc độ và sức trẻ như Godts, Diego Moreira hay De Ketelaere. Điều này giúp Bỉ có thể chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công rất nhanh thay vì phụ thuộc vào các pha phối hợp kéo dài. Cùng với đó là sự hiện diện của Romelu Lukaku vẫn mang lại phương án chơi trực diện khi cần thiết. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn nằm ở khả năng di chuyển phía sau trung phong, nơi Godts và Lukébakio có thể khai thác khoảng trống, khiến cho hàng phòng ngự của đối phương rơi vào thế bị động. Tuy nhiên, trước một đội tuyển Pháp đồng đều trên các tuyến, “Quỷ đỏ” đã phải nhận thất bại ngay trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 tại Nations League 2026/27.

HLV Zinedine Zidane tung ra đội hình chính khá lạ lẫm, khi không có Rayan Cherki, Olise và Ousmane Dembel. Dù vậy, “Les Bleus” vẫn chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu. Doue suýt có bàn mở tỷ số từ sớm, khi dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự Bỉ bằng những pha xử lý đẳng cấp, nhưng cú dứt điểm của anh lại tìm đến xà ngang. Liên tiếp, Akliouche, Lepaul và Da Cunha buộc thủ môn Lammens phải trổ tài để cản phá những cú đá phạt hiểm hóc. Sự xuất sắc của thủ thành thuộc biên chế của Man United với hàng loạt pha cứu thua đẳng cấp, chỉ giúp Bỉ đứng vững đến phút 88, bởi khoảnh khắc thiên tài của Olise đã khiến cho lưới của Lammens rung lên. Olise có pha khống chế bóng bằng cú chạm vai tinh tế bên phần sân nhà, tiền đạo Bayern Munich có màn solo ngoạn mục từ hơn nửa sân, vượt qua De Cuyper, loại bỏ Mechele trước khi tung cú cứa lòng hoàn hảo, hạ gục thủ môn Lammens ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Giành chiến thắng tối thiểu 1-0, HLV Zinedine Zidane đã có 2 trận thắng ngay sau khi nắm quyền, báo hiệu một triều đại nhiều tham vọng của “Gà trống Gôloa”.