HLV Kim Sang-sik tiếc nuối khi tuyển Việt Nam để thua trước Thái Lan. Ảnh: VFF.

Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik thừa nhận tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không thể tận dụng những cơ hội tạo ra trong hiệp hai.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng hướng sự tập trung tới trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Pakistan.

Theo HLV Kim Sang-sik, Ban huấn luyện đã chuẩn bị những phương án chiến thuật khác nhau cho từng hiệp đấu. Trong hiệp một, đội tuyển Việt Nam bố trí ba tiền vệ nhằm tăng khả năng kiểm soát và đánh chặn ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ nhìn chung đã thực hiện tốt yêu cầu chiến thuật đề ra.

Sang hiệp hai, khi nhận thấy thể lực của các cầu thủ Thái Lan có dấu hiệu suy giảm, HLV Kim Sang-sik quyết định tăng cường nhân sự trên hàng công, đồng thời đẩy mạnh sức ép về phía khung thành đối phương.

“Dù vậy, chúng tôi đã không thể ghi bàn. Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc nuối và có phần day dứt về điều này”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận công tác chuẩn bị chiến thuật vẫn còn những điểm cần cải thiện. Ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ băng hình trận đấu để rút kinh nghiệm và đưa ra những điều chỉnh phù hợp trước cuộc đối đầu với Pakistan.

Xuân Son là tổn thất lớn trên hàng công

HLV Kim Sang-sik cũng đề cập đến sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son vì chấn thương. Theo ông, đây là tổn thất đáng kể đối với sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam.

“Đúng vậy, trên mặt trận tấn công, sự vắng mặt của Xuân Son rõ ràng mang lại ảnh hưởng nhất định. Cậu ấy là một sự thiếu vắng rất lớn đối với chúng tôi. Có thể nếu Xuân Son có mặt trên sân ngày hôm nay, cậu ấy đã có thể ghi bàn; tuy nhiên đó cũng chỉ là chữ ‘nếu’”, HLV Kim nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng đội tuyển Việt Nam cần chủ động chuẩn bị những phương án khác trong bối cảnh không có Xuân Son. Ông đồng thời đánh giá cao tinh thần thi đấu và nỗ lực của các cầu thủ trong trận gặp Thái Lan.

“Bản thân tôi với tư cách HLV trưởng sẽ phải tự nhìn nhận, phân tích toàn bộ đội hình để tìm ra giải pháp tối ưu và thi đấu hết khả năng”, ông Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Tập trung cho trận gặp Pakistan

Sau hai lượt trận, Thái Lan có hai chiến thắng, trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ thắng một trận và một thất bại. Theo HLV Kim Sang-sik, cục diện bảng đấu vẫn chưa được định đoạt và đội tuyển Việt Nam cần nhanh chóng trở lại với sự tập trung cao nhất.

“Trận đấu với Pakistan là trận cuối cùng ở vòng này. Cục diện bảng đấu vẫn chưa ngã ngũ, vì vậy toàn đội phải tập trung tối đa, nỗ lực hết sức mình cho trận gặp Pakistan tới đây”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Pakistan vào ngày 2/10, trong trận đấu cuối cùng vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.