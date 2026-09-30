Nhận định U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc (13h ngày 30/9), bán kết ASIAD 20

U23 Hàn Quốc hướng tới chiến thắng

U23 Hàn Quốc đến ASIAD 20 với tư cách là ứng viên hàng đầu cho tấm Huy chương Vàng và những gì họ thể hiện cho đến lúc này đang chứng minh điều đó.

U23 Hàn Quốc (áo đỏ) vượt qua Việt Nam ở tứ kết ASIAD 20.

Đội bóng xứ kim chi chỉ phải thi đấu hai trận tại vòng bảng do bảng đấu có ba đội. Tuy nhiên, thầy trò HLV Lee Min-sung vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội khi lần lượt đánh bại Qatar 4-1 và Ả Rập Xê Út 2-0.

Đến tứ kết, Hàn Quốc tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng khi thắng U23 Việt Nam 4-0 để giành vé đi tiếp.

Sau ba trận tại ASIAD 20, U23 Hàn Quốc đang duy trì thành tích toàn thắng, ghi tới 10 bàn và mới chỉ nhận 1 bàn thua. Những con số này cho thấy sự cân bằng giữa khả năng tấn công và phòng ngự của đội bóng xứ kim chi.

Điểm mạnh nhất trong lối chơi của U23 Hàn Quốc nằm ở khả năng duy trì sức ép liên tục. Họ có thể đẩy cao đội hình, pressing ngay bên phần sân đối phương nhưng vẫn giữ được cự ly đủ tốt để hạn chế những tình huống phản công.

Đáng chú ý, hàng công của U23 Hàn Quốc cũng đang thi đấu khá đa dạng và không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Những cầu thủ như Eom Ji-sung, Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun, Lee Young-jun, Kim Myung-jun hay Yang Min-hyeok đều có thể tỏa sáng để mang về lợi thế cho đội nhà.

Một lợi thế khác của U23 Hàn Quốc là nền tảng thể lực. Việc chỉ phải chơi hai trận tại vòng bảng giúp họ ít tiêu hao sức lực hơn so với Trung Quốc, đội đã thi đấu đủ ba lượt trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Không chỉ thế, lịch sử cũng đang đứng về phía đội bóng của HLV Lee Min-sung bởi họ mới chỉ phải nhận 1 thất bại và có đến 4 chiến thắng trước đội bóng xứ tỷ dân trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Tại ASIAD 2023, U23 Hàn Quốc cũng từng đánh bại Trung Quốc 2-0 ở tứ kết trước khi tiến tới chức vô địch.

U23 Trung Quốc đặt niềm tin vào hàng phòng ngự

Nếu U23 Hàn Quốc gây ấn tượng bằng sức mạnh tấn công, U23 Trung Quốc lại tiến vào bán kết bằng cách chơi thực dụng và đề cao sự an toàn.

U23 Trung Quốc đang chơi tốt tại ASIAD 20.

Đoàn quân của HLV Antonio Puche bắt đầu ASIAD 20 bằng chiến thắng 2-1 trước CHDCND Triều Tiên. Sau đó, họ liên tiếp hòa Iran và UAE với cùng tỷ số 0-0.

Việc chỉ có một chiến thắng tại vòng bảng khiến U23 Trung Quốc chưa tạo được nhiều ấn tượng ở khả năng tấn công. Tuy nhiên, những kết quả này cũng cho thấy sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ tỷ dân.

Đến tứ kết, U23 Trung Quốc đã thể hiện bộ mặt khác khi dễ dàng vượt qua Thái Lan với tỷ số 3-0 để giành vé vào vòng bốn đội mạnh nhất.

Đội bóng của HLV Antonio Puche thường thi đấu với khối đội hình tương đối thấp và tập trung khá nhiều cho khâu phòng ngự. Nhưng điều đáng nói là U23 Trung Quốc không chơi tiêu cực, ngược lại họ luôn chủ động trong mọi tình huống.

Khi đối thủ mắc sai lầm hoặc quá mải mê tấn công, U23 Trung Quốc sẽ bất ngờ tăng tốc để tung ra đòn kết liễu. Chính cách chơi này đã giúp họ vào đến trận chung kết U23 châu Á 2026 và chỉ chịu thua trước một Nhật Bản quá mạnh.

Trước Hàn Quốc, nhiều khả năng U23 Trung Quốc tiếp tục chủ động lùi sâu, giữ đông quân số bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, đây sẽ là nhiệm vụ không hề đơn giản với Li Hao cùng đồng đội.

Dự đoán tỷ số: U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Trung Quốc. U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong; Bae Hyun Seo, Kim Ji Soo, Choi Seok Hyun, Shin Min Ha; Lee Gi Hyuk, Kang Sang Yoon; Yang Min Hyeok, Bae Jun Ho, Lee Hyun Ju; Lee Young Jun. U23 Trung Quốc: Li Hao; Yang Zexiang, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Liu Yang, Xu Haoyang; Wang Shangyuan, Tao Qianglong, Xie Wenneng, Abudulam Abdurasul; Liu Chengyu.