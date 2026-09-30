Manchester United nhắm sao 65 triệu euro

Castello Lukeba lọt tầm ngắm của Man United.

Manchester United đang từng bước cải tổ hàng phòng ngự và Castello Lukeba được cho là cái tên mới nhất lọt vào danh sách mục tiêu của “Quỷ đỏ”.

Theo thông tin được TEAMtalk dẫn lại từ Đức, trung vệ thuộc biên chế RB Leipzig đang nổi lên như một phương án nghiêm túc trong kế hoạch tái thiết đội hình của INEOS.

Manchester United vốn dành sự quan tâm đặc biệt cho hệ thống tuyển trạch Red Bull và đánh giá cao những phẩm chất mà Lukeba đang thể hiện.

RB Leipzig được cho là chỉ cân nhắc lời đề nghị trị giá khoảng 60 triệu euro, kèm các khoản phụ phí có thể nâng tổng giá trị thương vụ lên khoảng 65 triệu euro.

Đáng chú ý, MU sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt ông lớn nếu quyết định theo đuổi tuyển thủ Pháp. Barcelona, Arsenal và Chelsea cũng được cho là đang theo sát tình hình của Lukeba.

Ở tuổi 23, Lukeba sở hữu nhiều đặc điểm phù hợp với định hướng tuyển dụng mà Manchester United đang theo đuổi. Trung vệ người Pháp thuận chân trái, có khả năng xử lý bóng và phát triển bóng từ tuyến dưới, đồng thời vẫn còn dư địa để tiếp tục hoàn thiện.

Đây cũng là mẫu trung vệ phù hợp với tiêu chí độ tuổi mà bộ phận tuyển dụng MU ưu tiên trong quá trình tái thiết đội hình.

Nếu Manchester United thực sự quyết định đại tu hàng thủ, Lukeba có thể trở thành một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của “Quỷ đỏ” trong năm 2027. Tuy nhiên, mức phí lên tới 65 triệu euro cùng sự cạnh tranh từ Barcelona, Arsenal và Chelsea hứa hẹn khiến cuộc đua giành chữ ký của trung vệ người Pháp trở nên rất đáng chú ý.