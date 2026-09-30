FIFA trừ điểm tuyển Việt Nam, báo tin vui cho Thái Lan

Ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Indonesia, tuyển Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Việt Nam. Đây là kết quả đáng chú ý khi “Voi chiến” không thể đánh bại Việt Nam trong 4 lần đối đầu gần nhất.

Chiến thắng trước đối thủ quen thuộc không chỉ giúp Thái Lan giành trọn 3 điểm và sớm đoạt vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, mà còn mang lại điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng FIFA.

Trước khi bước vào trận đấu, Thái Lan đứng thứ 94 thế giới với 1.253,97 điểm. Sau khi đánh bại Việt Nam, đội bóng xứ chùa vàng được cộng thêm 4,87 điểm, nâng tổng số điểm lên 1.258,84.

Tuyển Thái Lan đón tin vui kép sau chiến thắng 2-0 trước Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi thứ hạng FIFA được cập nhật theo hướng tích cực. Ảnh: FAT

Theo bảng xếp hạng FIFA không chính thức sau trận đấu, Thái Lan tăng 2 bậc, từ hạng 94 lên hạng 92 thế giới. Thành tích này giúp “Voi chiến” tiếp tục giữ vị trí số một Đông Nam Á và đồng thời vươn lên hạng 13 châu Á. Đây là cú hích đáng kể đối với tuyển Thái Lan trong hành trình FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, thất bại trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam bị trừ 4,87 điểm. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik giảm từ 1.240,69 xuống còn 1.235,82 điểm. Dù bị trừ điểm, Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí hạng 99 thế giới, đứng thứ hai Đông Nam Á và hạng 17 châu Á.

Kết quả này cũng cho thấy chiến thắng của Thái Lan trước Việt Nam mang lại nhiều hơn giá trị của một trận đấu tại FIFA ASEAN Cup. “Voi chiến” vừa chấm dứt chuỗi trận không thắng trước đối thủ, vừa cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Sau khi chính thức giành ngôi đầu bảng B và tấm vé vào chung kết, Thái Lan có thể bước vào lượt trận cuối với tâm lý thoải mái hơn. Đối thủ tiếp theo của đội bóng xứ chùa vàng là Philippines, đội đang đứng hạng 135 thế giới.

Thái Lan sẽ gặp Philippines lúc 16h ngày 2/10. Đây là trận đấu cuối cùng của “Voi chiến” ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Việt Nam vẫn còn mục tiêu quan trọng ở lượt trận cuối. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cần ít nhất một điểm trước Pakistan để giành quyền vào trận tranh hạng ba.