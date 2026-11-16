Mất vé tứ kết

Chiến thắng 3-1 trước Pháp tại San Siro là màn trình diễn rực rỡ nhất của Italia dưới thời Roberto Mancini trong chiến dịch Nations League 2026/27. Với chiến thắng này, đội bóng áo thiên thanh chỉ cần một trận hòa với Bỉ ở lượt đấu cuối cùng là đủ để giành vé tứ kết, bất kể kết quả cuộc đối đầu giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Sự lột xác của Italia sau trận thua bất ngờ trước Bỉ ngay trên sân nhà, đến từ khả năng kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công. Sandro Tonali giữ vai trò điều tiết, Nicoli Barella giúp Italia tranh chấp và luân chuyển bóng, còn Frattesi thường xuyên xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai. Đặc biệt, Pio Esposito trở thành chân sút chủ lực đã mang đến lợi thế không nhỏ cho đội bóng của HLV Roberto Mancini trong màn tái đấu với “Quỷ đỏ” tại Brussels, để quyết định chiếc vé tứ kết cho đội bóng áo thiên thanh.

Về phía đội tuyển Bỉ, dù đang bất lợi về vị trí trên BXH so với Italia, tuy nhiên “Quỷ đỏ” vẫn nắm quyền tự quyết chiếc vé tứ kết cho mình, nhưng yêu cầu đối với Bỉ cao hơn Italia, đó là “Quỷ đỏ” phải giành chiến thắng. Việc đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 tại Izmir là bước ngoặt quan trọng để Bỉ tiếp tục cuộc đua. Ở trận đấu cách đây 3 ngày, chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt lên ở phút thứ 20 do công của Arda Güleẻ, nhưng Kevin De Bruyne gỡ hòa chỉ bảy phút sau đó. Charles De Ketelaere tiếp tục ghi bàn ở phút 30, giúp Bỉ giành chiến thắng cuối cùng. Về lý thuyết, Bỉ vẫn đang nắm quyền tự quyết, tuy nhiên để hạ gục Italia ở thời điểm hiện tại không phải nhiệm vụ dễ dàng. Điểm tựa lớn nhất của Bỉ là được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả. Và điểm tựa ấy đã giúp cho “Quỷ đỏ” có màn hủy diệt đội khách Italia, qua đó giành vé tứ kết từ chính tay đối thủ.

Sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên trên sân King Baudouin, tuyển Italia đã đẩy cao đội hình tấn công. Và thành quả đã đến với đội bóng thiên thanh vào phút 11, với bàn thắng của Pio Esposito. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách kéo dài vỏn vẹn 4 phút, thời điểm De Cuyer gỡ hòa 1-1 cho ĐT Bỉ. Thậm chí, khoảnh khắc này cũng tạo nên bước ngoặt cho trận đại chiến. Liên tiếp từ phút 22 đến 26, thủ môn Donnarumma phải vào lưới nhặt bóng 2 lần từ những pha lập công của Ngoy và Doku. Những phút còn lại tuyển Bỉ vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Điều gì đến cũng phải đến, phút 80, Moreira ghi bàn ấn định tỉ số 4-1 cho “Quỷ đỏ”, kết thúc một đêm ác mộng đối với tuyển Italia.