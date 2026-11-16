Madam Pang quyết định khép lại gây tiếc nuối

Quyết định này để lại nhiều cảm xúc bởi nữ tỷ phú không chỉ là người đứng sau hỗ trợ đội tuyển, mà còn trở thành gương mặt quen thuộc trong những hành trình đáng nhớ của bóng đá Thái Lan. Dù vậy, bà không rời xa bóng đá nước nhà mà lựa chọn tập trung toàn bộ thời gian cho công việc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Doanh nhân Chalermchai Mahakitsiri đảm nhận vị trí trưởng đoàn đội tuyển nam quốc gia. Đây là sự thay đổi đáng chú ý trong bộ máy quản lý tuyển Thái Lan, bởi trước đó Madam Pang thường xuyên trực tiếp đảm nhiệm công việc này bên cạnh vai trò Chủ tịch FAT. Sự xuất hiện của người thay thế đồng nghĩa bà sẽ không còn theo sát các tuyển thủ trong những chuyến tập huấn và thi đấu với tư cách trưởng đoàn như trước.

Madam Pang đã khép lại vai trò trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan sau nhiều năm trực tiếp đồng hành với các cầu thủ ở hậu trường. Ảnh: Madam Pang

Theo chia sẻ của Madam Pang, bà từng trực tiếp đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Tuy nhiên, sau hơn hai năm ngồi ghế Chủ tịch FAT, khối lượng công việc ngày càng lớn khiến bà không còn đủ thời gian để đồng hành sát sao với các đội tuyển. Vì vậy, việc bổ nhiệm một trưởng đoàn chuyên trách là lựa chọn cần thiết để đội tuyển được hỗ trợ tốt hơn.

Đằng sau quyết định ấy là một sự thay đổi trong cách Madam Pang điều hành bóng đá Thái Lan. Bà cho rằng người đảm nhiệm vị trí trưởng đoàn cần có năng lực quản lý, tiềm lực tài chính, tinh thần trách nhiệm và tình yêu bóng đá. Sau quá trình trao đổi, Chalermchai Mahakitsiri được lựa chọn với kỳ vọng mang đến nguồn năng lượng mới cho đội tuyển.

Đáng chú ý, Madam Pang tiết lộ Chalermchai được giới thiệu bởi Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Chủ tịch CLB Leicester City. Bà cũng có cách ví von khá thú vị khi cả hai cùng sinh năm Ngọ nhưng cách nhau một giáp. Madam Pang tự nhận mình là “con ngựa” bước vào tuổi 60, còn Chalermchai là “ngựa lửa” trẻ trung, giàu năng lượng. Nữ Chủ tịch FAT kỳ vọng kinh nghiệm của bản thân kết hợp với nhiệt huyết của người mới sẽ tạo ra sự bổ trợ tích cực cho bóng đá Thái Lan.

Sự thay đổi này chắc chắn khiến những người quen với hình ảnh Madam Pang bên cạnh tuyển Thái Lan cảm thấy tiếc nuối. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn, bà thường xuyên xuất hiện tại các giải đấu, động viên cầu thủ và trở thành một trong những nhân vật được truyền thông Thái Lan chú ý mỗi khi đội tuyển thi đấu. Hình ảnh một nữ lãnh đạo giàu nhiệt huyết sát cánh cùng các tuyển thủ đã trở thành dấu ấn riêng của Madam Pang.

Tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục theo sát đội tuyển trên cương vị Chủ tịch FAT. Ngay sau khi chuyển giao công việc, Madam Pang vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho King’s Cup lần thứ 52 tại Sisaket. Bà chia sẻ thông tin đội trưởng Theerathon Bunmathan cùng các tuyển thủ có mặt tại địa điểm thi đấu, trong giải đấu được kỳ vọng sẽ mang về danh hiệu đầu tiên cho bóng đá Thái Lan dưới thời bà điều hành.

Một chi tiết khác cũng được Madam Pang làm rõ là việc bổ nhiệm Chalermchai không đồng nghĩa với kế hoạch tìm người kế nhiệm vị trí Chủ tịch FAT. Bà khẳng định hai bên chưa bàn đến vấn đề này. Điều đó cho thấy quyết định rời vai trò trưởng đoàn đơn thuần nhằm phân bổ lại công việc, giúp bà tập trung hơn vào những nhiệm vụ lớn của liên đoàn.

Madam Pang có thể không còn xuất hiện sát bên đội tuyển với vai trò trưởng đoàn, nhưng hành trình của bà với bóng đá Thái Lan vẫn tiếp tục. Đây là sự khép lại của một vai trò quen thuộc, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong cách nữ Chủ tịch FAT điều hành và xây dựng đội tuyển quốc gia.