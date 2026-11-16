Italia thua bẽ bàng trên sân tuyển Bỉ

Ngay phút 11, Pio Esposito đá nối rất nhanh mở tỷ số cho Italia
Niềm vui của các cầu thủ đội khách
Nhưng gần như ngay lập tức, De Cuyper gỡ hòa 1-1
Đến phút 22, trung vệ Ngoy chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Bỉ
Niềm vui sướng vô bờ của Ngoy sau khi lập công
Đến giữa hiệp một, Doku dứt điểm chính xác trong vòng cấm ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà
Bỉ vùng lên đầy mạnh mẽ
Sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về Bỉ
Phút 80, Moreira ghi bàn thứ tư cho đội bóng áo đỏ
De Bruyne chia vui với đàn em
Cuối trận, thủ thành Lammens còn xuất sắc cản phá quả phạt đền của Esposito
Chiến thắng tưng bừng của tuyển Bỉ
Nguồn ảnh: 433, Uefa