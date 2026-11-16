Italia thua bẽ bàng trên sân tuyển Bỉ

Ngay phút 11, Pio Esposito đá nối rất nhanh mở tỷ số cho Italia

Niềm vui của các cầu thủ đội khách

Nhưng gần như ngay lập tức, De Cuyper gỡ hòa 1-1

Đến phút 22, trung vệ Ngoy chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Bỉ

Niềm vui sướng vô bờ của Ngoy sau khi lập công

Đến giữa hiệp một, Doku dứt điểm chính xác trong vòng cấm ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà

Bỉ vùng lên đầy mạnh mẽ

Sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về Bỉ

Phút 80, Moreira ghi bàn thứ tư cho đội bóng áo đỏ

De Bruyne chia vui với đàn em

Cuối trận, thủ thành Lammens còn xuất sắc cản phá quả phạt đền của Esposito

Chiến thắng tưng bừng của tuyển Bỉ

Nguồn ảnh: 433, Uefa