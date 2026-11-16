Cựu sao Benfica bỏ bóng đá, về quê chăn bò

Công việc hiện tại của Cardozo.

Cardozo rời xa ánh đèn sân cỏ để tập trung chăm sóc đàn bò và la tại một trang trại thuộc vùng Chaco (Paraguay). Không còn những trận cầu đỉnh cao hay sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài, cựu danh thủ đang tận hưởng nhịp sống bình yên giữa thiên nhiên.

Tháng 4 năm ngoái, Cardozo chính thức khép lại hành trình thi đấu chuyên nghiệp sau 23 năm. Trong 8 mùa giải cuối cùng, anh khoác áo Libertad tại quê nhà Paraguay, tiếp tục ra sân dù bước sang tuổi 40.

Sự nghiệp của Cardozo bắt đầu tại Paraguay khi lần lượt thi đấu cho Atletico 3 de Febrero và Nacional. Năm 2006, tiền đạo này chuyển sang Argentina khoác áo Newell's Old Boys trước khi tạo bước ngoặt lớn với việc gia nhập Benfica năm 2007.

Trong 7 mùa giải tại Bồ Đào Nha, Cardozo trở thành một trong những chân sút hay nhất của đội bóng. Anh ghi 172 bàn và có 38 kiến tạo sau 293 lần ra sân, góp công giúp Benfica giành hai chức vô địch quốc gia, một Cúp Quốc gia năm và hai lần liên tiếp vào chung kết Europa League.

Sau khi chia tay Benfica, anh chuyển đến Trabzonspor và ghi 28 bàn sau 66 trận. Tuy nhiên, quãng thời gian tiếp theo tại Olympiacos không thành công như mong đợi. Năm 2016, Cardozo trở về Paraguay khoác áo Libertad và tiếp tục thi đấu thêm nhiều năm.

Ở cấp độ đội tuyển, Cardozo ghi 12 bàn sau 57 lần khoác áo Paraguay trước khi giã từ sự nghiệp quốc tế năm 2023. Anh từng góp mặt tại hai kỳ Copa America 2007 và 2019, đồng thời là thành viên đội tuyển lọt vào tứ kết World Cup 2010.

Đó cũng là giải đấu để lại tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của Cardozo khi anh đá hỏng quả phạt đền quan trọng trước Tây Ban Nha ở tứ kết. Paraguay sau đó thua 0-1 trước đội tuyển lên ngôi vô địch thế giới.