Tuyển Anh khiến Tây Ban Nha đứt chuỗi 43 trận bất bại

Trước cuộc đối đầu trên sân Metropolitano, Tây Ban Nha đã trải qua 43 trận bất bại, kéo dài từ tháng 3/2024. Nhà đương kim vô địch World Cup 2026 còn toàn thắng 5 lượt trận đầu tiên, hơn tuyển Anh 3 điểm và chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu bảng.

Trong thế buộc phải thắng, thầy trò HLV Thomas Tuchel chủ động gây sức ép, khiến hàng thủ đội chủ nhà nhiều lần lúng túng. Nỗ lực ấy được đền đáp ở cuối hiệp một, khi tiền đạo Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống bị trung vệ Pau Cubarsi phạm lỗi trong vòng cấm.

Lợi thế tiếp tục được tuyển Anh gia tăng sau giờ nghỉ. Trung vệ Ezri Konsa đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của tiền vệ Declan Rice, trước khi hậu vệ Ben White tận dụng đường chuyền của tiền vệ Jude Bellingham để nâng tỷ số lên 3-0.

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay, đội khách bất ngờ gặp bất lợi ở phút 63. Sau pha xử lý lỗi của trung vệ Jarell Quansah, tiền vệ Elliot Anderson kéo ngã Lamine Yamal trong vòng cấm, nhận thẻ đỏ trực tiếp và khiến tuyển Anh chịu phạt đền.

Tiền đạo Mikel Oyarzabal không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số cho Tây Ban Nha. Chơi hơn người, đội bóng của HLV Luis de la Fuente tiếp tục dồn ép và có thêm bàn thắng nhờ cú dứt điểm của Nico Williams từ đường chuyền của Yamal.

Từ chỗ dẫn trước 3 bàn, tuyển Anh phải căng mình bảo vệ cách biệt mong manh. Đáng chú ý, Tây Ban Nha chỉ cần thêm 1 bàn để giữ ngôi đầu bảng, nhưng những nỗ lực của họ liên tiếp bị thủ môn James Trafford từ chối.

Người gác đền 24 tuổi đặc biệt xuất sắc với 2 pha cứu thua liên tiếp ở phút bù giờ. Hậu vệ White cũng góp công bằng tình huống truy cản kịp thời, giúp 10 cầu thủ đội khách bảo toàn chiến thắng 3-2.

Kết quả tại Madrid không chỉ khép lại chuỗi 968 ngày không thua của Tây Ban Nha, mà còn giúp tuyển Anh đòi lại món nợ thất bại 2-3 trước chính đối thủ tại Wembley ở lượt đi.

Chung cuộc tuyển Anh thắng Tây Ban Nha 3-2 dù những phút cuối phải thi đấu chỉ với 10 người. Ảnh: Getty.

Hai đội cùng kết thúc vòng bảng với 15 điểm sau 6 trận, đồng thời cân bằng thành tích đối đầu với tổng tỷ số 5-5. Tuy nhiên, thầy trò HLV Tuchel chiếm ngôi đầu bảng A3 nhờ hiệu số bàn thắng bại +13, so với +8 của Tây Ban Nha.

Cả 2 đội đều giành quyền vào tứ kết, nhưng vị trí nhất bảng giúp tuyển Anh được xếp vào nhóm hạt giống và có lợi thế đá trận lượt về trên sân nhà.

Theo lịch, lễ bốc thăm diễn ra lúc 18h ngày 20/11 (giờ Hà Nội), còn vòng tứ kết được tổ chức vào tháng 3/2027.