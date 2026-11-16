Thảm bại 1-4, Italy tan mộng vô địch Nations League

Bỉ ngược dòng ngoạn mục, đánh bại Italy để giành vé vào tứ kết UEFA Nations League, trong khi đối thủ phải trả giá đắt cho sự sụp đổ sau bàn mở tỷ số. Italy chỉ cần một trận hòa để đi tiếp, nhưng rốt cuộc lại rơi từ vị trí dẫn đầu xuống thứ ba bảng A1.

Đội khách khởi đầu đầy hứng khởi và sớm vượt lên nhờ pha dứt điểm của Pio Esposito sau đường chuyền từ Michael Kayode. Tuy nhiên, bàn thắng ấy không thể giúp Italy duy trì thế trận. Bỉ phản ứng mạnh mẽ, liên tục gây sức ép và nhanh chóng đảo ngược tình thế. Maxim De Cuyper gỡ hòa trước khi Nathan Ngoy đá bồi thành công, ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên. Chỉ 5 phút sau, Jeremy Doku tạo nên khoảnh khắc đột phá với pha đi bóng vượt qua bốn hậu vệ rồi đánh bại Gianluigi Donnarumma, đưa đội chủ nhà dẫn 3-1.

Bỉ thăng hoa trên sân nhà.

Điểm đáng chú ý là Bỉ không chỉ tận dụng tốt cơ hội mà còn duy trì sức ép ngay cả khi đã dẫn trước. Kevin De Bruyne liên tục tạo ra khác biệt bằng khả năng điều tiết và những pha xử lý nguy hiểm, trong khi Doku trở thành mũi khoan lợi hại ở các tình huống phản công. Italy gần như không tìm được cách ngăn chặn đối thủ, còn Donnarumma dù có nhiều pha cứu thua vẫn không thể cứu đội nhà khỏi thất bại.

Diego Moreira khép lại màn trình diễn ấn tượng của Bỉ bằng bàn ấn định tỷ số 4-1 ở phút 79 sau pha phối hợp tốc độ giữa Doku và De Bruyne. Chiến thắng này đưa Bỉ trở lại vòng đấu cuối cùng của Nations League lần đầu kể từ mùa 2020/21.

Ngược lại, Italy phải trả giá cho sự sa sút sau khởi đầu thuận lợi. Ngay cả quả phạt đền ở phút bù giờ cũng không thể giúp họ có thêm bàn thắng khi Lammens xuất sắc cản phá cú sút của Esposito.