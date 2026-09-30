Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại Rabat, Maroc, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arab đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia.

Quyết định được đưa ra sau cuộc bầu cử Hạ viện ngày 23/9, trong đó Đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) giành 97/395 ghế, nhiều nhất trong số các đảng tham gia. Theo Hiến pháp Maroc, Nhà vua bổ nhiệm người đứng đầu chính phủ là thành viên đảng giành nhiều ghế nhất tại Hạ viện.

Bà El Mansouri, 50 tuổi, là luật sư, từng giữ chức Bộ trưởng Quy hoạch quốc gia, Quy hoạch đô thị, Nhà ở và Chính sách đô thị, đồng thời từng hai lần giữ chức Thị trưởng Marrakech. Bà được bầu làm Thị trưởng thành phố này lần đầu năm 2009, trở thành nữ Thị trưởng đầu tiên của Marrakech.

Trên cương vị mới, bà El Mansouri sẽ tiến hành tham vấn với các đảng phái để thành lập chính phủ liên minh, sau đó trình danh sách thành viên nội các để Nhà vua phê chuẩn. PAM không giành đủ 198 ghế để chiếm đa số tại Hạ viện, do đó cần xây dựng liên minh cầm quyền.

Những năm gần đây, phụ nữ ngày càng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại Maroc. Chính phủ sắp mãn nhiệm có 4 nữ Bộ trưởng. Việc bà El Mansouri trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên đánh dấu một bước phát triển mới trong sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị của quốc gia Bắc Phi này.