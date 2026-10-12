Man City vượt qua 'bão lửa' tại Anfield

Thầy trò HLV Enzo Maresca bước vào cuộc đại chiến với Liverpool trong bầu không khí đặc biệt căng thẳng. Trên sân Anfield đêm 11/10 (giờ Hà Nội), đội khách liên tục phải hứng chịu những tiếng la ó, chế giễu và biểu ngữ phản đối từ cổ động viên chủ nhà.

Sự thù địch càng gia tăng sau khi một ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm hàng loạt quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Đội bóng thành Manchester không chấp nhận phán quyết và đã kháng cáo. Đây cũng là trận đầu tiên của họ kể từ khi kết luận được công bố.

Sức ép từ khán đài Anfield vẫn không thể ngăn Man City đánh bại Liverpool. Ảnh: AFP.

Dù phải thi đấu giữa sức ép nghẹt thở, Man City vẫn giữ được sự bình tĩnh. Liverpool nhập cuộc quyết liệt, nhưng không thể tạo khác biệt trong hiệp 1. Đầu hiệp 2, thủ môn Gianluigi Donnarumma liên tiếp cứu thua trước các pha dứt điểm của đội chủ nhà.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 62, khi tiền vệ Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với Jérémy Doku. Quyết định của trọng tài Chris Kavanagh gây tranh cãi, khiến Liverpool phải chơi thiếu người đúng thời điểm trận đấu đang giằng co.

Được chơi hơn người, Man City lập tức trừng phạt đối thủ. Chỉ 3 phút sau, tiền đạo Erling Haaland tận dụng tình huống bóng bật ra sau nỗ lực đột phá của Doku, tung cú sút quyết đoán mở tỷ số. Đây là bàn thứ 8 của chân sút Na Uy tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Tiền đạo Erling Haaland mừng bàn mở tỷ số trong trận Man City thắng Liverpool 3-0 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh đêm 11/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: AP.

Đến phút 68, Doku tiếp tục gieo sầu cho Liverpool bằng pha đi bóng từ cánh trái rồi cứa lòng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0. Đáng chú ý, tiền đạo người Bỉ chỉ được tung vào sân từ phút 56 nhưng nhanh chóng trở thành nhân tố làm thay đổi cục diện.

Khi Liverpool chưa kịp gượng dậy, Rayan Cherki khép lại đêm ác mộng của đội chủ nhà ở phút 78. Sau pha phối hợp với Josko Gvardiol, tiền vệ người Pháp xử lý khéo léo loại bỏ Jeremie Frimpong trước khi dứt điểm ấn định chiến thắng 3-0.

Chỉ trong 13 phút, Man City ghi liền 3 bàn, biến Anfield từ chảo lửa thành nơi chứng kiến thất bại nặng nề của Liverpool. Đội bóng của HLV Andoni Iraola nhận trận thua đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Chiến thắng giúp Man City duy trì thành tích toàn thắng sau 6 vòng, giành trọn 18 điểm và giữ vững ngôi đầu bảng. Họ hơn Arsenal đứng thứ 2 khoảng cách 3 điểm. Trong khi đó, Liverpool tụt xuống thứ 9 với 9 điểm.

Cổ động viên Man City cũng mang chuối đến sân Anfield để khiêu khích chủ nhà Liverpool. Ảnh: AP.

Không chỉ giành trọn 3 điểm trên sân đối thủ lớn, Man City còn chứng tỏ khả năng vượt qua sức ép trong thời điểm sóng gió bủa vây ngoài sân cỏ. Tiếng la ó từ khán đài Anfield cuối cùng không thể ngăn họ nối dài mạch chiến thắng tại Ngoại hạng Anh.