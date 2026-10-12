Ronaldo trở lại tháng 11 để làm gì?

Khả năng Ronaldo tiếp tục khoác áo tuyển Bồ Đào Nha đang rõ ràng hơn nhiều so với một tuần trước. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Pedro Proença công khai mong đội trưởng 41 tuổi trở lại ngay đợt tập trung tháng 11, trong khi HLV Jorge Jesus cũng chưa từng đóng cánh cửa với anh.

Ronaldo cũng chưa có ý định dừng lại. Trong bản giải trình sau khi rời đợt tập trung, anh thừa nhận hành động của mình là sai, chấp nhận án kỷ luật và khẳng định vẫn muốn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Vì thế, chuyện Ronaldo có trở lại hay không dần không còn là nút thắt lớn nhất. Câu hỏi quan trọng hơn nằm ở việc anh sẽ trở lại với tư cách một lựa chọn chiến thuật như các đồng đội khác, hay tiếp tục giữ vị thế gần như mặc định trong đội hình xuất phát.

A Bola cũng đặt vấn đề tương tự. Cây bút Nelson Feiteirona cho rằng án kỷ luật rồi sẽ kết thúc, nhưng nếu vai trò của Ronaldo không được thống nhất rõ từ đầu, mâu thuẫn giữa cầu thủ, HLV và FPF hoàn toàn có thể xuất hiện trở lại.

Bồ Đào Nha đã chứng minh có thể thắng khi thiếu Ronaldo

Bốn trận đầu dưới thời HLV Jesus đã làm thay đổi đáng kể vị thế của Ronaldo trong đội tuyển. CR7 đá chính ở trận mở màn gặp xứ Wales nhưng rời sân sau 67 phút, rồi ngồi dự bị trọn trận gặp Na Uy ba ngày sau.

Lần đầu sau 6.678 ngày, Ronaldo không được sử dụng trong một trận chính thức của tuyển Bồ Đào Nha. Goncalo Ramos đá thay anh và ghi bàn, còn đội vẫn giành chiến thắng.

Sau đó, Ronaldo rời đội. Bồ Đào Nha tiếp tục thắng Đan Mạch 4-2 và Na Uy 2-1, khép lại bốn lượt đầu Nations League với thành tích toàn thắng và sớm giành quyền vào tứ kết.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn ghi bàn đều cho Al Nassr, nhưng vai trò tại tuyển Bồ Đào Nha không còn bất khả xâm phạm như trước.

Tính trong 360 phút đầu tiên dưới thời HLV Jesus, Ronaldo chỉ chơi 67 phút, chưa tới 19% tổng thời lượng. Quan trọng hơn, Bồ Đào Nha không cho thấy dấu hiệu suy yếu khi thiếu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển.

Những con số ấy đặt Ronaldo vào vị thế rất khác so với nhiều năm trước. Khi đội vẫn thắng và vận hành ổn định mà không cần CR7 đá chính, HLV Jesus có thêm cơ sở để xem anh như một lựa chọn chiến thuật thay vì điểm xuất phát bắt buộc của mọi kế hoạch.

Trước đây, câu hỏi với các HLV Bồ Đào Nha thường là ai sẽ chơi cùng Ronaldo. Dưới thời HLV Jesus, câu hỏi có thể đảo lại: Ronaldo có phù hợp với cách đội tuyển muốn chơi trong từng trận hay không.

Ngay từ khi nhận việc, HLV Jesus đã nói khá rõ quan điểm. Việc Ronaldo từng giành 5 Quả bóng Vàng không ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đội hình; phong độ hiện tại mới là tiêu chí ông xem là không thể thương lượng.

Trận gặp Na Uy là lần đầu lập trường ấy được thể hiện rõ ràng. Jesus chọn Ramos, để Ronaldo dự bị rồi không tung anh vào sân dù CR7 đã khởi động.

Chính quyết định ấy dẫn đến cuộc khủng hoảng sau đó. Ronaldo cho rằng HLV Jesus không thực hiện những gì hai người đã trao đổi trước đợt tập trung, còn HLV Bồ Đào Nha xem việc thay đổi kế hoạch sử dụng cầu thủ theo diễn biến trận đấu là quyền bình thường của người cầm quân.

FPF và Jorge Jesus đều muốn Ronaldo trở lại trong tháng 11, nhưng chưa có cam kết nào về suất đá chính của CR7.

Nếu Ronaldo trở lại tháng 11 mà vấn đề này chưa được giải quyết, nguy cơ mâu thuẫn tái diễn vẫn còn nguyên. Một cuộc hòa giải chỉ có ý nghĩa khi cả hai cùng hiểu rõ ranh giới về quyền quyết định chuyên môn.

Trở lại không đồng nghĩa lấy lại vị trí cũ

HLV Jesus chưa từng tuyên bố loại Ronaldo khỏi kế hoạch. Ngược lại, ông nhiều lần khẳng định CR7 vẫn có thể được triệu tập nếu tiếp tục thi đấu tốt cho Al Nassr và muốn trở về đội tuyển.

Tuy nhiên, HLV Jesus cũng chưa hứa Ronaldo sẽ trở lại đội hình chính. Khoảng trống ấy mới là phần đáng chú ý nhất trước đợt tập trung tháng 11.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn ghi bàn đều cho Al Nassr và vừa nâng tổng thành tích sự nghiệp lên 980 bàn. Anh vẫn có giá trị lớn trong vùng cấm, đặc biệt ở những trận Bồ Đào Nha cần khả năng dứt điểm, không chiến hoặc tạo sức ép lên hàng thủ đối phương.

Nhưng đội tuyển hiện có nhiều lựa chọn hơn trước. Ramos giúp tuyến đầu pressing nhiều hơn, Joao Felix có thể đá gần tiền đạo hoặc lùi sâu kết nối, còn Pedro Neto và Francisco Conceicao mang tới tốc độ ở hai biên.

Phía sau họ, Bruno Fernandes, Vitinha và Joao Neves đủ khả năng đưa bóng vào vùng cấm mà không cần mọi pha tấn công phải hướng tới Ronaldo. Những trận CR7 vắng mặt cũng cho thấy Bồ Đào Nha có thể duy trì cường độ pressing và chuyển trạng thái tốt hơn khi toàn bộ tuyến trên cùng tham gia phòng ngự.

Điều này không đồng nghĩa Bồ Đào Nha mạnh hơn chỉ vì Ronaldo không thi đấu. Nó chỉ cho thấy đội tuyển hiện đủ chất lượng để không còn phụ thuộc vào anh trong mọi trận đấu.

Khác biệt ấy sẽ quyết định việc cuộc tái hợp có thành công hay không. Nếu Ronaldo trở lại với suy nghĩ vị trí cũ vẫn mặc nhiên thuộc về mình, HLV Jesus sẽ sớm gặp lại bài toán từng gây ra khủng hoảng.

Ronaldo chỉ chơi 67 trong 360 phút đầu tiên dưới thời Jorge Jesus, trong khi Bồ Đào Nha vẫn toàn thắng cả 4 trận.

Ngược lại, nếu CR7 chấp nhận mình giờ là một lựa chọn trong số nhiều lựa chọn, anh vẫn có thể mang tới giá trị rất lớn. Một tiền đạo đã ghi 146 bàn cho đội tuyển quốc gia, có hơn hai thập niên kinh nghiệm và vẫn duy trì khả năng săn bàn rõ ràng vẫn là tài sản mà bất kỳ HLV nào cũng muốn tận dụng.

FPF cũng hiểu điều đó. Chủ tịch Proença muốn Ronaldo trở lại, HLV Jesus vẫn mở cửa và nhiều đồng đội đã công khai nói sẵn sàng chào đón đội trưởng.

Nhưng sự trở lại chỉ thực sự khép lại cuộc khủng hoảng nếu mọi bên cùng hiểu một điều: được triệu tập không đồng nghĩa chắc chắn đá chính. Ronaldo có thể chơi từ đầu ở trận này, dự bị ở trận khác, bị thay ra sớm hoặc thậm chí khởi động nhưng không được sử dụng.

Những tình huống ấy vốn bình thường với mọi cầu thủ. Với Ronaldo, chúng lại trở nên nhạy cảm vì hơn 20 năm qua anh hiếm khi phải sống với một vị thế như vậy trong màu áo Bồ Đào Nha.

Đợt tập trung tháng 11 vì thế có thể quan trọng hơn cả án kỷ luật đang chờ CR7. Bồ Đào Nha gần như đã có sẵn con đường để đưa anh trở lại, nhưng thành công của cuộc tái hợp phụ thuộc vào việc Ronaldo có chấp nhận một vai trò khác trước hay không.