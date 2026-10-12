HLV Polking tự tin trước trận đấu thứ 2 tại AFC Champions League Elite 2026/27

“Tôi tự tin rằng các cầu thủ CAHN có thể cạnh tranh, có thể thi đấu sòng phẳng với các cầu thủ Kashima Antlers. Tôi hy vọng đội có thể tạo ra màn trình diễn tốt và mang về kết quả có điểm trước Kashima Antlers”, HLV Polking mở đầu cuộc họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Chiến lược gia người Brazil cho rằng việc được góp mặt tại đấu trường cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Á là trải nghiệm đáng quý đối với CAHN. Ông muốn các học trò tận dụng cơ hội để thể hiện năng lực trước những đối thủ có trình độ cao hơn.

CAHN vốn xây dựng lối chơi kiểm soát bóng và tấn công chủ động. Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi AFC Champions League Elite, đội bóng phải đối mặt với nhiều thử thách trước những đối thủ hàng đầu châu Á.

Trước câu hỏi liệu có từ bỏ lối chơi kiểm soát bóng khi tiếp Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy vào ngày 13/10 hay không, HLV Polking không tiết lộ phương án chiến thuật cụ thể. Nhà cầm quân này cho biết vẫn muốn các học trò duy trì bản sắc đã xây dựng trong thời gian qua, thay vì lựa chọn cách tiếp cận quá thận trọng.

HLV Polking.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại của CAHN là mật độ thi đấu dày đặc cùng quãng đường di chuyển liên tục. Nhiều cầu thủ vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ tại Đội tuyển Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị cho trận đấu.

“Ban huấn luyện và bộ phận y tế đang nỗ lực hết mình để cố gắng chuẩn bị lực lượng, giúp các cầu thủ hồi phục nhanh nhất, tốt nhất để sẵn sàng cho trận đấu tới đây”, HLV Polking cho biết.

Hậu vệ Adou Minh.

Cùng tham dự họp báo, hậu vệ Adou Minh cũng thể hiện sự tự tin trước cuộc tiếp đón đại diện Nhật Bản. Anh kỳ vọng CAHN sẽ tạo ra trận đấu hấp dẫn, đồng thời xem đây là cơ hội để đội bóng kiểm chứng năng lực ở sân chơi châu lục.

“Tôi hy vọng ngày mai chúng tôi sẽ tạo ra một trận đấu hay, hấp dẫn và sẽ là một bài kiểm tra để xem đẳng cấp của chúng tôi có thể làm được gì trong trận đấu sắp tới. Tôi cho rằng chừng nào chúng tôi vẫn có thể duy trì cách chơi và tự tin thể hiện khả năng của bản thân mình thì chúng tôi mới có thể hướng đến một kết quả có lợi trong trận đấu ngày mai”, Adou Minh chia sẻ.

Trận đấu giữa CAHN và Kashima Antlers trong khuôn khổ lượt trận thứ hai AFC Champions League Elite 2026/27 sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 13/10 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

HLV CLB Kashima Antlers thận trọng trước trận đấu với CAHN

"Chúng tôi đã biết CAHN là một đội bóng tốt, có lối chơi quyết liệt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Họ cũng có lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của khán giả. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chơi với tất cả khả năng để giành kết quả tốt nhất", HLV Toru Oniki của CLB phát biểu trong cuộc họp báo.

Ở lượt trận đấu CLB Gamba Osaka từng thắng CAHN, trong khi CLB Kashima Antlers vừa có kết quả tốt trước chính Gamba Osaka. Nhưng HLV Toru Oniki khẳng định tính chất của mỗi trận đấu lại khác nhau. "Chúng tôi đã có nghiên cứu về CLB CAHN, đây là đội bóng rất chất lượng có nhiều cầu thủ giỏi, tư duy chơi bóng thông minh", HLV Toru Oniki cho biết.