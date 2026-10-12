Hoàn thành 2 môn thi đấu cuối cùng tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X
Trưa 12/10, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 tổ chức trao huy chương cho các vận động viên (VĐV), đội thi đấu xuất sắc ở 2 môn cầu lông và kéo co trong khuôn khổ đại hội.
Trong đó, môn cầu lông diễn ra từ tối 8/10 đến sáng 12/10, thu hút các VĐV tranh tài ở nhiều nội dung. Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức đã trao tổng số 7 bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao.
Đối với môn kéo co, các đội thi đấu từ sáng 11/10 đến sáng 12/10. Sau khi hoàn thành các trận chung kết vào sáng 12/10, Ban Tổ chức đã trao 3 bộ huy chương cho các đội đạt thành tích xuất sắc.
Việc hoàn thành 2 nội dung thi đấu đã chính thức khép lại các màn tranh tài trong trong Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026; góp phần tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, quyết tâm của các VĐV trong kỳ Đại hội TDTT tỉnh lần này.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/hoan-thanh-hai-mon-thi-dau-cuoi-cung-tai-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lan-thu-x-5106456.html