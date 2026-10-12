Hoàn thành 2 môn thi đấu cuối cùng tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất môn cầu lông nội dung đôi nữ

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất môn cầu lông nội dung đơn nữ

Trong đó, môn cầu lông diễn ra từ tối 8/10 đến sáng 12/10, thu hút các VĐV tranh tài ở nhiều nội dung. Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức đã trao tổng số 7 bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất môn cầu lông nội dung đôi nam

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất môn cầu lông nội dung đôi nam - nữ

Đối với môn kéo co, các đội thi đấu từ sáng 11/10 đến sáng 12/10. Sau khi hoàn thành các trận chung kết vào sáng 12/10, Ban Tổ chức đã trao 3 bộ huy chương cho các đội đạt thành tích xuất sắc.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc nhất môn kéo co nội dung đội nam nữ phối hợp

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc nhất môn kéo co nội dung đội nữ

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc nhất môn kéo co nội dung đội nam

Việc hoàn thành 2 nội dung thi đấu đã chính thức khép lại các màn tranh tài trong trong Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026; góp phần tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, quyết tâm của các VĐV trong kỳ Đại hội TDTT tỉnh lần này.