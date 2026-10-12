Man City trừng phạt Liverpool sau tấm thẻ đỏ ở đại chiến Ngoại hạng Anh

Liverpool nhập cuộc với quyết tâm cao trên sân nhà Anfield, trong khi Man City vẫn trung thành với cách chơi kiểm soát bóng và kiên nhẫn tìm khoảng trống. Cả hai đội tạo ra những pha lên bóng nguy hiểm nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương trong 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, cuộc đấu tiếp tục diễn ra giằng co. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi ở phút 62. Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, khiến Liverpool chỉ còn 10 người. Đây là tổn thất lớn với đội chủ nhà.

Chiếc thẻ đỏ của Gravenberch thay đổi tất cả (Ảnh: Getty Images)

Việc thiếu người khiến Liverpool khó duy trì cự ly đội hình và gặp nhiều bất lợi trong việc chống đỡ các đợt tấn công của đối thủ. Man City lập tức gia tăng sức ép, khai thác khoảng trống và nhanh chóng tìm được bàn mở tỉ số.

Phút 65, Man City có bàn thắng đầu tiên sau pha phối hợp bên cánh trái. Jeremy Doku đột phá rồi đưa bóng vào khu vực cấm địa, tạo điều kiện để Erling Haaland dứt điểm một chạm đầy uy lực, đánh bại thủ môn Alisson Becker.

Man City chơi áp đảo sau khi hơn người (Ảnh: Getty Images)

Bàn thắng giúp Man City giải tỏa áp lực. Với Liverpool, đây là đòn giáng mạnh khi đội chủ nhà vừa mất người và chưa kịp tổ chức lại hệ thống phòng ngự.

Chỉ ba phút sau, cách biệt được nhân đôi. Doku tiếp tục trở thành tâm điểm với pha đi bóng từ cánh trái, vượt qua sự truy cản của các cầu thủ Liverpool trước khi thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa.

Man xanh băng băng trên đường đua (Ảnh: Getty Images)

Hai bàn thua liên tiếp khiến Liverpool rơi vào tình thế gần như không thể xoay chuyển. Đến phút 78, Man City hoàn tất chiến thắng bằng bàn thắng thứ ba. Sau chuỗi phối hợp liên tiếp, Josko Gvardiol tạo điều kiện để Rayan Cherki xử lý bóng trong vòng cấm. Tiền vệ người Pháp vượt qua sự truy cản của Jeremie Frimpong rồi dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Man xanh.

Với kết quả này, Liverpool phải nhận thất bại đầu tiên tại Premier League 2026/27, trong khi Man City tiếp tục giữ ngôi đầu bảng và duy trì thành tích toàn thắng sau 6 vòng đấu với 18 điểm. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ về sức cạnh tranh của Man xanh trong cuộc đua vô địch mùa này.