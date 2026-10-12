HLV Polking: CAHN cần chơi thông minh hơn để thắng ở Cúp C1 châu Á

"Chúng tôi vừa có trải nghiệm đầu tiên tại đấu trường châu Á vài tuần trước khi đối đầu với Gamba Osaka. Toàn đội nhận ra các trận đấu ở giải đấu này vô cùng khó khăn.

Các đội bóng Nhật Bản rất chất lượng, nhiều cầu thủ giỏi và thi đấu ở giải VĐQG có cường độ mạnh hơn chúng ta, từ đó tạo ra nhịp độ thi đấu rất cao. CAHN chơi tốt ở đầu trận khi gặp Gamba Osaka nhưng không thể duy trì được cường độ đó về sau.

Ngày mai, được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của khán giả, những người luôn đẩy toàn đội tiến lên mạnh mẽ, cùng điều kiện quen thuộc, là điểm tựa lớn giúp đội có cơ hội tốt hơn để giành điểm và chiến thắng", HLV Polking rất kỳ vọng CAHN sẽ đánh bại Kashima Antlers khi được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy.

HLV Polking rất tự tin khi CAHN thi đấu trên sân nhà.

Về chấn thương của Đình Bắc và một số cầu thủ khiến CAHN không thể thi đấu với đội hình mạnh nhất, HLV Mano Polking cho biết: "Chúng tôi vẫn còn một ngày để chuẩn bị. Lịch thi đấu năm nay rất khắc nghiệt đối với các cầu thủ làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia kết hợp các giải đấu khu vực. Đội phải di chuyển và thi đấu rất nhiều trận, gặp các đối thủ của Australia, Singapore, Indonesia.

Ban huấn luyện, bộ phận y tế và các bác sĩ đang làm việc hết công suất để giúp cầu thủ hồi phục nhanh nhất có thể. Hôm qua đội tập nhẹ, hôm nay tiếp tục kiểm tra thể trạng để đưa ra quyết định nhân sự tối ưu nhất cho trận đấu với Kashima Antlers".

"Trong triết lý bóng đá của tôi, tôi muốn đội phải luôn cố gắng tấn công và kiểm soát bóng. Tuy nhiên, khi chạm trán các đối thủ hàng đầu châu Á có trình độ tổ chức và nền tảng lâu năm, chúng ta cần phải thông minh hơn. CAHN muốn chơi theo phong cách của mình, nhưng nếu gặp thế trận khó khăn, chúng ta cần biết cách kiểm soát nhịp độ, đôi khi phải biết lùi sâu, chờ đợi thời cơ phản công và tuyệt đối không được phép mắc sai lầm, bởi các đội bóng lớn sẽ trừng phạt ngay lập tức mọi sơ hở", HLV Polking nhấn mạnh.

CAHN có lịch thi đấu dày đặc.

Trong khi đó, trung vệ Adou Minh thể hiện sự quyết tâm cao: "Toàn đội đang rất hào hứng và sẵn sàng cho trận đấu này. Đây là một trong những đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi phải đối mặt. CAHN có hai sự lựa chọn: hoặc là ra sân với sự sợ hãi, hoặc là thể hiện màn trình diễn tốt nhất. Đây là một cơ hội lớn để chúng tôi kiểm chứng năng lực. Nếu đội chơi đúng phong cách của mình, với sự tự tin và chất lượng cao nhất, đó sẽ là chìa khóa quan trọng hướng tới kết quả thuận lợi".

Trận đấu giữa CAHN vs Kashima Antlers trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 13/10 trên SVĐ Hàng Đẫy.