MacBook cảm ứng thành sự thật

Người dùng màn hình cảm ứng trên MacBook Pro mới. Ảnh: Apple.

Apple vừa ra mắt MacBook Pro bản cao cấp vào rạng sáng 29/10 (giờ Việt Nam). Đây là dòng laptop đầu tiên từ Táo khuyết trang bị màn hình OLED, lỗ khuyết Dynamic Island và hỗ trợ cảm ứng, tính năng tiêu chuẩn trên nhiều dòng máy tính khác.

MacBook Pro màn hình OLED gồm 2 tùy chọn 14 inch và 16 inch. Thiết bị được mở đặt trước tại một số thị trường từ ngày 29/10 và lên kệ vào 6/11. Ở Việt Nam, sản phẩm có giá khởi điểm 80 triệu đồng (14 inch) và 93 triệu đồng (16 inch). Hãng vẫn bán các mẫu thuộc dòng tiêu chuẩn.

Màn hình OLED và cảm ứng trên MacBook Pro

Apple đặt tên sản phẩm là MacBook Pro PROLED XDR để phân biệt với MacBook Pro thông thường. Thiết bị sở hữu màn hình OLED công nghệ xếp chồng (tandem) cùng Dynamic Island, tính năng quen thuộc với nhiều người dùng iPhone.

Công nghệ xếp chồng đã có mặt trên iPad Pro M4, trong khi tấm nền OLED tồn tại trên nhiều mẫu iPhone, iPad và Apple Watch gần đây. Tuy nhiên, đây là lần đầu các tính năng này được mang lên MacBook Pro.

Theo Apple, màn hình mới trên MacBook Pro đạt độ sáng tối đa 2.000 nit, độ tương phản 10.000.000:1. Hãng nhấn mạnh đây là "màn hình tốt nhất của Apple trên một mẫu laptop chuyên nghiệp" nhờ thuật toán xử lý và quy trình cân chỉnh tại nhà máy.

Cụ thể, bộ xử lý hiển thị sẽ kiểm soát màu sắc và độ sáng từng điểm ảnh, tự động điều chỉnh dựa trên nội dung, nhiệt độ, môi trường và mức độ sử dụng điểm ảnh. Lớp phủ chống chói giúp giảm tình trạng chói sáng khi dùng tại nơi có ánh sáng mạnh.

Ảnh thực tế của MacBook Pro mới. Ảnh: The Verge.

Phía trên màn hình là lỗ khuyết Dynamic Island, có thể mở rộng để hiển thị thông tin trực tiếp (Live Activities), Spotlight và Siri AI tương tự iPhone. Logo Táo khuyết phát sáng trên nắp máy cũng trở lại.

Apple cho biết bộ phận cảm ứng trên MacBook Pro được "tích hợp trực tiếp vào tấm nền hiển thị" thay vì tách thành lớp riêng nhằm giảm độ trễ. Ngoài phục vụ cuộn lướt, phóng to ảnh hay mở rộng cửa sổ, Táo khuyết mô tả màn hình cảm ứng giúp đơn giản hóa thao tác thử nghiệm app iPhone, dùng làm bản vẽ và chơi nhạc cụ ảo.

Trong thông cáo báo chí, Apple cho biết các ứng dụng mặc định đã được tối ưu cho màn hình cảm ứng, với khả năng chuyển thao tác chạm thành nhấp chuột. Hãng cũng sẽ phát hành API để lập trình viên tối ưu ứng dụng.

So với nhiều đối thủ, Apple ra mắt laptop cảm ứng khá muộn. Bất chấp nhiều người dùng yêu cầu, hãng kiên quyết phản đối trong gần 2 thập kỷ trước khi quyết định phát triển MacBook cảm ứng.

MacBook Pro mới hỗ trợ cảm ứng, Dynamic Island và logo quả táo phát sáng. Ảnh: The Verge.

Theo Bloomberg, cố CEO Steve Jobs từng kịch liệt phản đối máy Mac cảm ứng, thậm chí gọi đó là "ý tưởng tồi tệ về công thái học". Người kế nhiệm ông là Tim Cook từng ví việc kết hợp laptop với tablet giống như "gộp máy nướng bánh mì với tủ lạnh".

Năm 2016, Apple từng thử nghiệm ý tưởng cảm ứng trên MacBook Pro khi thay thế hàng phím chức năng bằng dải Touch Bar. Đến 2021, hãng quay lại dùng phím vật lý và "khai tử" dải cảm ứng này vào 2023.

Vào khoảng 4 năm trước, nguồn tin từ Bloomberg cho biết Tim Cook và John Ternus đều ủng hộ từ bỏ quan điểm cũ, chấp nhận đưa màn hình cảm ứng lên MacBook Pro. Mục tiêu nhằm tạo đà phát triển mới cho dòng máy Mac, tăng doanh thu nhờ giá bán và các tính năng cao cấp hơn.

"Việc bổ sung tính năng cảm ứng có thể hợp lý. Hãng cũng nhận thấy rằng khiến iPad và MacBook tương đồng sẽ giúp người dùng chuyển đổi giữa 2 thiết bị dễ dàng hơn, khuyến khích sở hữu cả 2", nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg nhận định.

Mỏng và nhẹ hơn nhưng dùng chip M5

Theo Apple, phiên bản 14 inch của MacBook Pro PROLED XDR nặng khoảng 1,38 kg, trong khi mẫu 16 inch nặng 1,82 kg. Để so sánh, MacBook Pro thông thường với chip M5 Pro nặng 1,6 kg (14 inch) và 2,14 kg (16 inch).

2 thiết bị mới cũng mỏng hơn đáng kể. Phiên bản 14 inch mỏng 1,5 cm (dòng không cảm ứng là 1,55 cm), mẫu 16 inch mỏng 1,6 cm (dòng không cảm ứng là 1,68 cm). Hãng cũng tăng kích thước hiển thị lên lần lượt 14,2 inch và 16,3 inch nhờ thu gọn viền màn hình. Việc thu gọn kích thước và trọng lượng trong khi tích hợp màn hình cảm ứng cho thấy Apple đầu tư để tối ưu thiết kế cho dòng MacBook cao cấp nhất,

Bộ đôi MacBook Pro mới giữ nguyên 2 tùy chọn chip M5 Pro và M5 Max giống bản tiêu chuẩn, thời lượng pin "tối đa 24 giờ" theo tuyên bố từ Apple. Hệ thống tản nhiệt được tinh chỉnh giúp dẫn luồng khí nóng ra xa màn hình.

Thiết kế của MacBook Pro mới. Ảnh: Apple.

Về cổng kết nối, máy trang bị cổng sạc MagSafe 3, cổng tai nghe 3,5 mm, khe thẻ nhớ SD, cổng HDMI và 3 cổng Thunderbolt 5, hỗ trợ kết nối tối đa 3 màn hình ngoài (M5 Pro) hoặc 4 màn hình ngoài (M5 Max).

Apple cũng giới thiệu hệ thống 6 loa mới, âm trầm sâu hơn 50% cùng "độ rõ nét vượt trội". Hãng còn thiết kế lại cụm bản lề, giúp tăng độ ổn định khi sử dụng cảm ứng. Tính năng chống rung cũng hỗ trợ ổn định hình ảnh khi vừa gọi video vừa dùng cảm ứng.

Những thông số khác trên thiết bị gồm Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và sạc nhanh, cho phép nạp 50% pin trong 30 phút. Máy hỗ trợ nâng cấp SSD lên tối đa 16 TB và RAM tối đa 128 GB.

Johny Srouji, Giám đốc phụ trách phần cứng của Apple, mô tả MacBook Pro mới là "bước tiến vượt bậc của máy Mac". Trong khi đó, CEO John Ternus trực tiếp giới thiệu thiết bị trong sự kiện trải nghiệm tại Los Angeles (Mỹ).

MacBook Pro PROLED XDR khép lại tuần lễ ra mắt thiết bị mới của Apple. Đầu tuần này, hãng trình làng iPad mini màn hình OLED, MacBook Pro 14 inch M6 và iMac M6. Trước đó, công ty chính thức mở bán iPhone Duo vào 23/10.