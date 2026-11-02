Công nghệ băng từ - hướng đi mới trong lưu trữ, bảo mật dữ liệu

Công nghệ lưu trữ từng được sử dụng phổ biến trong băng video và băng cassette đang thu hút trở lại sự quan tâm nhờ chi phí thấp, tiêu thụ ít điện năng và khả năng bảo vệ dữ liệu trước các cuộc tấn công mạng.

Theo kế hoạch, Fujifilm sẽ đầu tư vào nhà máy tại thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa, trong giai đoạn từ năm tài khóa 2026 đến năm tài khóa 2028 để mở rộng thiết bị sản xuất và tăng cường nhân lực. Tập đoàn đặt mục tiêu nâng năng lực sản xuất lên khoảng 5 lần so với năm tài khóa 2025, tính theo tổng dung lượng lưu trữ của các sản phẩm xuất xưởng. Fujifilm sẽ tập trung tăng sản lượng dòng băng từ thế hệ mới LTO Ultrium10, có khả năng lưu trữ 40 terabyte (TB) dữ liệu trên mỗi cuộn ở trạng thái không nén và tối đa 100 TB khi nén dữ liệu.

Sự phát triển nhanh chóng của AI và các dịch vụ điện toán đám mây đang làm gia tăng mạnh khối lượng dữ liệu cần lưu trữ trong thời gian dài. Theo Fujifilm, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn và các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu đang tăng cường sử dụng băng từ nhờ khả năng lưu trữ lượng dữ liệu lớn với chi phí thấp. Mặc dù có tốc độ truy xuất chậm hơn ổ đĩa cứng (HDD), băng từ tiêu thụ ít điện năng và phù hợp với việc lưu trữ những dữ liệu ít được truy cập, còn gọi là "dữ liệu lạnh".

Bên cạnh nhu cầu lưu trữ phục vụ AI, nguy cơ mất dữ liệu do các cuộc tấn công mạng cũng đang thúc đẩy việc sử dụng băng từ. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp và tổ chức đối mặt với các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware), phương thức lưu trữ này được đánh giá cao nhờ khả năng tách biệt dữ liệu sao lưu khỏi hệ thống mạng. Việc lưu giữ dữ liệu trên các cuộn băng không kết nối trực tuyến giúp hạn chế nguy cơ tin tặc xâm nhập, mã hóa hoặc phá hủy dữ liệu dự phòng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục thông tin khi xảy ra sự cố.

Sự gia tăng nhu cầu lưu trữ dữ liệu phục vụ AI và yêu cầu nâng cao an ninh mạng đang tạo động lực mới cho thị trường băng từ, mở ra cơ hội kinh doanh đối với các nhà sản xuất công nghệ lưu trữ như Fujifilm.

Trong bối cảnh đó, việc sử dụng băng từ để lưu trữ "dữ liệu lạnh" đang ngày càng được quan tâm. Sự gia tăng khối lượng dữ liệu trong kỷ nguyên AI, cùng với yêu cầu tiết kiệm năng lượng và nâng cao khả năng ứng phó với các cuộc tấn công mạng, đang mở ra cơ hội phát triển mới cho công nghệ lưu trữ truyền thống này.