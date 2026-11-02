'Cơn sốt' đi chùa online thu hút hàng trăm nghìn người tham gia lễ Phật

Trong những ngày cuối tháng 10, một ngôi chùa trực tuyến mang tên Sansa đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng Internet. Được sáng tạo bởi một thanh niên Hàn Quốc, Sansa cho phép người dùng hóa thân thành chú tiểu, tham gia vào các hoạt động như ngồi thiền, lễ Phật, lần tràng hạt và nghe kinh mà không cần rời khỏi nhà.

Chỉ trong ba ngày từ 28 đến 30/10, website đã ghi nhận khoảng 600.000 lượt khách, với gần 4.700 người cùng có mặt trong chính điện vào sáng 30/10. Người truy cập đến từ nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan.

Với Sansa, người dùng chỉ cần truy cập vào website là có thể bước vào không gian Phật giáo được mô phỏng bằng hình ảnh ảo. Mỗi người sẽ được cấp một nhân vật đại diện có ngoại hình giống chú tiểu và tên gọi ngẫu nhiên. Trong khuôn viên chùa, các nhân vật có thể đi lại, chắp tay chào nhau, chọn đệm ngồi để lễ Phật hoặc thực hiện các nghi thức tôn giáo.

Điểm đặc biệt của Sansa là người dùng không thể trò chuyện hay nhắn tin với nhau, tạo ra một không gian đông người nhưng không cần giao tiếp. Điều này giúp nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi tham gia vào các hoạt động tâm linh.

Người sáng lập Sansa, Park Jin-won, 26 tuổi, đã tạo ra trang web này bằng phương pháp lập trình vibe coding. Ý tưởng về một ngôi chùa trực tuyến xuất phát từ nhu cầu cá nhân của anh, khi muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi trong thời gian chuẩn bị xin việc.

Ban đầu, Sansa chỉ phục vụ cho riêng Park, nhưng sau khi giới thiệu trên mạng xã hội, trang web đã nhanh chóng thu hút lượng người truy cập lớn.

Trước sự gia tăng đột biến về lượng khách, Park đã phải liên tục điều chỉnh hạ tầng của website, mở rộng số chỗ ngồi từ 20 lên 10.000. Anh cũng tiếp nhận phản hồi từ người dùng để cải thiện trải nghiệm, như thay đổi âm thanh tiếng mõ và điều chỉnh vị trí ngồi của các nhân vật.

Giáo sư Sung Hae-young từ Đại học Quốc gia Seoul nhận định rằng sự quan tâm của giới trẻ đối với các không gian trực tuyến như Sansa phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự an ủi trong bối cảnh cuộc sống đầy bất định. Sansa không chỉ là một trang web, mà còn là một điểm đến tâm linh cho hàng trăm nghìn người, cho thấy rằng đôi khi, người dùng chỉ cần một không gian yên tĩnh để hiện diện cùng người khác mà không cần phải giao tiếp.