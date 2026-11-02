Realme C01 mở bán tại Việt Nam, giá chưa đến 6 triệu đồng

Realme C01 đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với giá niêm yết 5.990.000 đồng cho phiên bản RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Realme C01 là viên pin Titan dung lượng 6.500 mAh, kết hợp công nghệ sạc có dây 15 W qua cổng USB-C. Theo kết quả thử nghiệm tại phòng thí nghiệm của hãng, thiết bị có thể phát video liên tục hơn 19 giờ, sử dụng ứng dụng chỉ đường trên 15 giờ hoặc chơi game hơn 10 giờ sau mỗi lần sạc đầy.

Không chỉ sở hữu dung lượng lớn, viên pin của Realme C01 còn được thiết kế để duy trì độ bền lâu dài. Realme cho biết pin có thể giữ lại trên 80% dung lượng ban đầu sau 5 năm sử dụng thường xuyên trong điều kiện thử nghiệm của hãng.

Máy cũng hỗ trợ sạc ngược, cho phép cấp nguồn cho tai nghe, đồng hồ thông minh và các phụ kiện tương thích khi cần thiết.

Về thiết kế, Realme C01 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Chân Trời với mặt lưng phẳng, cụm camera được bố trí gọn gàng. Sản phẩm có ba tùy chọn màu sắc gồm Cam Hoàng Hôn, Bạc Chân Mây và Đen Màn Đêm.

Ba lựa chọn màu sắc

Ở mặt trước, thiết bị được trang bị màn hình LCD kích thước 6,8 inch, độ phân giải HD+ (720 × 1.520 pixel) và tần số quét 120 Hz. Tần số quét cao giúp các thao tác cuộn trang, chuyển đổi giao diện và lướt mạng xã hội trở nên mượt mà hơn so với màn hình 60 Hz.

Màn hình có độ sáng tối đa 900 nit, hỗ trợ hiển thị nội dung trong môi trường nhiều ánh sáng. Bề mặt hiển thị được bảo vệ bằng kính cường lực Panda nhằm hạn chế trầy xước trong quá trình sử dụng.

Thiết bị được trang bị màn hình LCD kích thước 6,8 inch, độ phân giải HD+ (720 × 1.520 pixel) và tần số quét 120 Hz

Một trong những yếu tố được Realme chú trọng trên C01 là khả năng chống chịu trước các tác động vật lý. Thiết bị sử dụng cấu trúc bảo vệ ArmorShell và đã vượt qua các bài kiểm tra chống sốc theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810H.

Theo công bố của hãng, máy trải qua 14.000 lần thử nghiệm rơi nhẹ, 500.000 lần kiểm tra nút nguồn và 200.000 lần kiểm tra nút âm lượng nhằm đánh giá độ bền trong quá trình sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh đó, Realme C01 đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, giúp hạn chế ảnh hưởng từ bụi bẩn và tia nước bắn. Máy còn tích hợp chế độ cảm ứng khi màn hình bị ướt, hỗ trợ thao tác trong điều kiện tay ẩm, cùng tính năng làm sạch loa bằng sóng âm để hỗ trợ đẩy nước và bụi ra khỏi khu vực loa.

Hệ thống camera trên Realme C01 gồm cảm biến chính 8 MP ở mặt sau và camera selfie 5 MP ở mặt trước, phục vụ nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ kết nối NFC, giúp người dùng thực hiện các thao tác kết nối và tương tác với những thiết bị tương thích.

Về cấu hình, Realme C01 sử dụng vi xử lý tám nhân Unisoc T7250, kết hợp RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Thiết bị hỗ trợ mở rộng RAM bằng phần mềm, đồng thời cho phép tăng dung lượng lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD.

Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16, đáp ứng các nhu cầu sử dụng phổ biến như nghe gọi, nhắn tin, truy cập mạng xã hội và chạy các ứng dụng thông dụng.