CEO mới của Apple đối mặt phép thử lớn đầu tiên

CEO Apple, John Ternus, ra mắt MacBook Pro mới với màn hình cảm ứng tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

John Ternus tiếp quản Apple vào thời điểm không dễ dàng. iPhone vẫn bán chạy, cổ phiếu tăng mạnh, nhưng chi phí sản xuất leo thang, còn những sản phẩm mới được kỳ vọng tạo đột phá lại bắt đầu bộc lộ vấn đề.

Ngày 2/11 (giờ địa phương, ngày 3/11 giờ Hà Nội), ông Ternus lần đầu chủ trì cuộc họp công bố kết quả kinh doanh trên cương vị CEO, sau khi kế nhiệm Tim Cook hồi tháng 9. Theo Reuters, giới đầu tư muốn biết Apple có thể duy trì lợi nhuận ra sao trước những biến động của thị trường công nghệ.

Giá chip nhớ tăng, Apple khó giữ lợi nhuận

Trong nhiều năm, Apple có lợi thế lớn khi đàm phán với các nhà cung cấp linh kiện nhờ lượng đơn hàng khổng lồ. Nhưng cơn sốt AI đang làm thay đổi cuộc chơi.

Microsoft, Amazon và Meta liên tục mở rộng trung tâm dữ liệu, kéo theo nhu cầu lớn đối với chip nhớ. Những nhà sản xuất linh kiện từng phụ thuộc vào đơn hàng điện thoại giờ có thêm khách hàng sẵn sàng trả giá cao để bảo đảm nguồn cung.

Theo Wall Street Journal, giá một số loại bộ nhớ flash đã tăng khoảng 550% so với năm 2023. Chi phí mua loại linh kiện này của Apple được ước tính có thể lên tới 25 tỷ USD trong năm 2026, so với khoảng 6 tỷ USD năm trước.

Trước đây, mỗi lần người dùng trả thêm tiền nâng cấp dung lượng lưu trữ, Apple có thể giữ lại phần lớn khoản chênh lệch. Giờ đây, giá chip tăng khiến lợi nhuận thu được từ những phiên bản dung lượng cao bị thu hẹp.

Tim Cook từng ví đợt tăng giá bộ nhớ như một trận lũ trăm năm mới xuất hiện một lần.

Apple đã bắt đầu điều chỉnh giá bán. Tháng 9, hãng nâng giá khởi điểm iPhone 18 Pro và Pro Max thêm 100 USD, lần lượt lên 1.199 USD và 1.299 USD.

Với John Ternus, bài toán là bảo đảm đủ hàng cho mùa mua sắm cuối năm mà không để chi phí linh kiện ăn mòn lợi nhuận.

iPhone Duo cháy hàng nhưng phát sinh lỗi

Một trong những sản phẩm được kỳ vọng nhất của Apple là iPhone Duo, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

Có giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ, thiết bị lên kệ ngày 23/10. Các đơn đặt hàng trực tuyến nhanh chóng hết sạch chỉ sau vài phút, cho thấy sức hút của mẫu điện thoại mà người dùng Apple đã chờ đợi nhiều năm.

Tuy nhiên, một số khách hàng phản ánh màn hình bên trong bị nứt hoặc xuất hiện đường kẻ ở khu vực nếp gập. Apple đã phải thay thế các thiết bị gặp sự cố.

Đối với chiếc điện thoại có giá gần 2.000 USD, đây không phải vấn đề nhỏ. Độ bền màn hình vốn là một trong những yếu tố khiến người dùng cân nhắc trước khi mua điện thoại gập.

John Ternus cầm chiếc iPhone Duo trong sự kiện của Apple tại Nhà hát Steve Jobs ở Cupertino, California, ngày 9/9. Ảnh: Reuters.

Bà Nabila Popal, chuyên gia của IDC, vẫn dự báo nhu cầu iPhone Duo vượt nguồn cung. Theo bà, điều đáng quan tâm hơn là Apple có thể thay thế các thiết bị lỗi nhanh đến đâu trong lúc lượng hàng sẵn có còn hạn chế.

Bank of America ước tính người mua iPhone Duo phải chờ trung bình 79 ngày mới nhận được máy. Một số đơn hàng dự kiến giao tận tháng 1/2027.

Do iPhone Duo chỉ bắt đầu bán cuối tháng 10, doanh số sản phẩm chưa được phản ánh trong báo cáo quý kết thúc tháng 9. Nhưng thông tin về lượng đặt hàng, khả năng sản xuất và thời gian giao máy sẽ được nhà đầu tư đặc biệt chú ý.

Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận hụt hơi

Theo dữ liệu LSEG được Reuters dẫn lại, Apple dự kiến đạt doanh thu 113,39 tỷ USD trong quý tài chính kết thúc tháng 9, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, lợi nhuận ròng được dự báo đạt 29,04 tỷ USD, chỉ tăng khoảng 6%. Nếu đúng như kỳ vọng, đây sẽ là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thấp nhất của Apple trong 6 quý trở lại đây.

Riêng doanh thu iPhone được dự báo đạt 56,54 tỷ USD, tăng khoảng 15%, thấp hơn mức 22% của quý trước.

Người dùng trải nghiệm màn hình cảm ứng MacBook Pro mới sau buổi ra mắt do CEO John Ternus chủ trì tại Los Angeles ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Mảng dịch vụ cũng có dấu hiệu chậm lại. Doanh thu lĩnh vực này, bao gồm App Store và các dịch vụ đăng ký, được dự báo đạt 31,56 tỷ USD, tăng gần 10% - mức tăng thấp nhất trong hơn ba năm.

Trong nhiều năm, dịch vụ là nguồn thu quan trọng giúp Apple duy trì lợi nhuận cao ngay cả những thời điểm thị trường điện thoại tăng trưởng chậm.

Siri vẫn là bài toán khó

Ngoài chi phí linh kiện, John Ternus còn phải giải quyết một vấn đề mà người tiền nhiệm Tim Cook chưa thể xử lý trọn vẹn: đưa AI trở thành lợi thế thực sự của Apple.

Trong lúc OpenAI, Google và Meta liên tục giới thiệu những trợ lý AI có thể thực hiện nhiều công việc phức tạp, Apple vẫn tập trung cải thiện Siri và tích hợp AI vào các thiết bị hiện có.

Dan Morgan, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Synovus Trust, nhận xét những tiến bộ gần đây của AI có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ đã vượt xa trải nghiệm hiện tại của Siri. Dù vậy, ông lưu ý Apple đang ưu tiên độ tin cậy và quyền riêng tư.

Giới đầu tư cũng quan tâm khả năng Apple phân phối các trợ lý AI của bên thứ ba thông qua App Store và hưởng doanh thu từ hoạt động này, thay vì phải đầu tư hàng trăm tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu như các đối thủ.

Trên thực tế, việc không tham gia mạnh vào cuộc đua chi tiêu AI đang giúp Apple hấp dẫn hơn trên thị trường chứng khoán. Theo Reuters, cổ phiếu hãng đã tăng khoảng 27% kể từ đầu năm 2026, vượt hiệu suất của Microsoft, Alphabet, Meta và Amazon.

Kể từ khi lên nắm quyền, John Ternus đã thúc đẩy mở rộng danh mục sản phẩm, với iPhone gập, thiết bị điều khiển nhà thông minh và dòng máy tính xách tay màn hình cảm ứng đầu tiên. Những thiết bị này bắt đầu được giao trong quý tài chính hiện tại, khiến triển vọng kinh doanh mùa mua sắm cuối năm trở thành nội dung được chờ đợi nhất trong cuộc họp ngày 2/11.