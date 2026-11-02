Hàng loạt siêu thị châu Âu gặp sự cố tủ đông, nghi do tấn công mạng

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 2/11, nhiều siêu thị tại Bỉ, Luxembourg và Thụy Điển ghi nhận nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông tăng bất thường trong đêm, làm dấy lên nghi vấn về các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh. Những sự cố này xảy ra sau cuộc tấn công quy mô lớn vào các thiết bị tương tự tại các siêu thị ở Pháp hồi tháng trước.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, chuỗi siêu thị Delhaize xác nhận một “sự cố công nghệ” xảy ra tại khoảng 40 cửa hàng ở Bỉ trong đêm 1/11, rạng sáng 2/11, ảnh hưởng đến hệ thống tủ lạnh và tủ đông. Carrefour Bỉ cũng cho biết 15 cửa hàng thuộc tập đoàn đa quốc gia của Pháp này bị ảnh hưởng.

Khoảng 4h sáng 2/11, nhiều quản lý cửa hàng nhận được tin nhắn từ Delhaize thông báo nhiệt độ tại các thiết bị làm lạnh đang tăng lên. Hiện tượng tương tự được ghi nhận tại nhiều điểm bán, với nhiệt độ trong tủ lạnh, nhưng chủ yếu là tủ cấp đông, đột ngột tăng lên khoảng 15 độ C.

Sự cố xảy ra ở cả vùng Flanders và vùng Wallonie, chủ yếu tại các cửa hàng Shop & Go nằm trong trạm xăng Q8, các cửa hàng Proxy Delhaize, một số siêu thị Delhaize và các điểm bán dọc đường cao tốc.

Trước tình huống khẩn cấp, các quản lý và nhân viên đã tức tốc đến cửa hàng để hạn chế thiệt hại. Một số nơi phải điều xe tải đông lạnh đến để bảo quản hàng hóa. Tại Carrefour Bỉ, sự cố cũng được ghi nhận vào sáng 2/11. Đến hơn 9h, số cửa hàng bị ảnh hưởng là 15. Tập đoàn bán lẻ Carrefour cho biết đang “phân tích tình hình.”

Chuỗi cửa hàng thịt De Laet & Van Haver, hoạt động chủ yếu tại thành phố Antwerp, cũng ghi nhận tình huống nhiệt độ tủ lạnh đột ngột thay đổi, khiến hệ thống báo động kích hoạt lúc 3h sáng. Theo ông Werner Muylle, quản lý vận hành của chuỗi cửa hàng, các thông số của hệ thống làm lạnh đã bị điều chỉnh từ bên ngoài, khiến thiết bị hoạt động khác đi.

Trao đổi với hãng thông tấn Belga của Bỉ, ông Muylle cho biết các dàn bay hơi đã bị chuyển sang chế độ xả đá, làm nóng các bộ phận bên trong tủ để tan băng. Tuy nhiên, nhân viên đã can thiệp kịp thời và tạm dừng hệ thống trước khi nhiệt độ trong tủ tăng cao.

Trong khi đó, hãng thông tấn Belga dẫn lời ông Stephan Moelans, Tổng giám đốc công ty thiết bị làm lạnh Sabcobel của Bỉ, cho biết vụ tấn công mạng còn tác động đến các cửa hàng của tập đoàn Ahold Delhaize tại Luxembourg.

Xác nhận thông tin này với truyền thông, người phát ngôn Delhaize tại Luxembourg cho biết doanh nghiệp đã lập tức triển khai các biện pháp nhằm duy trì hoạt động và bảo đảm độ tươi của thực phẩm, song không nêu cụ thể các địa điểm bị ảnh hưởng.

Tại Thụy Điển, hai doanh nghiệp bán lẻ thực phẩm ICA và Coop ngày 2/11 cho biết nhiệt độ tủ đông tại một số cửa hàng tăng mạnh trong đêm, trong đó ít nhất một cửa hàng cho rằng nguyên nhân là tấn công mạng.

Một cửa hàng thông báo trên mạng xã hội rằng nhiệt độ tủ lạnh và tủ đông đã bị cài đặt lên mức 50 độ C, tương tự thủ đoạn được ghi nhận trong vụ tấn công tại Pháp.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn ICA, doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân, xác nhận một số ít cửa hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố trong đêm, tác động đến hệ thống làm lạnh và cấp đông. Trong khi đó, tập đoàn bán lẻ thực phẩm tư nhân Coop cho biết 6 cửa hàng của doanh nghiệp cũng gặp sự cố tương tự.

Trước đó, hồi giữa tháng 10, một cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị ở Pháp đã khiến khoảng 150 cửa hàng bị ảnh hưởng, trong đó tin tặc đã kích hoạt chế độ xả đá từ xa, buộc nhiều siêu thị phải tiêu hủy toàn bộ thực phẩm tươi sống.

Tháng trước, cảnh sát Pháp cho biết tin tặc đã chiếm quyền điều khiển các thiết bị làm lạnh tại hàng trăm siêu thị trong một cuộc tấn công quy mô lớn, gây thiệt hại thực phẩm và các vụ cháy.

Những vụ việc này cho thấy nguy cơ mất an toàn đối với các thiết bị kết nối mạng trong ngành bán lẻ, vốn ít được chú ý về mặt an ninh và đang trở thành "cửa ngõ" của tội phạm mạng. Chỉ cần thay đổi một vài thông số từ xa, kẻ tấn công có thể gây thiệt hại lớn về hàng hóa và đe dọa an toàn thực phẩm của người tiêu dùng./.