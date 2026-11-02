Từ năm 2027: Cấm nhập khẩu nhiều sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 63/2026 công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Ảnh minh họa.

Theo danh mục ban hành kèm theo, nhiều nhóm sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu, gồm: Máy in, máy photocopy, máy fax và bộ phận, phụ kiện; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động; điện thoại thông minh và thiết bị viễn thông; micro, loa, tai nghe, thiết bị khuếch đại âm thanh; camera kỹ thuật số, thiết bị phát thanh, truyền hình; ra đa, thiết bị dẫn đường, màn hình, máy chiếu; mạch in, mạch điện tử tích hợp, đèn điện tử, dây điện, cáp điện và cáp sợi quang.

Đối với máy in, máy photocopy, danh mục có quy định một số trường hợp loại trừ như: Máy in, máy photocopy kỹ thuật số đa màu; máy in, máy photocopy kỹ thuật số đơn sắc đã qua sử dụng có tính năng in, copy khổ giấy A0 hoặc tốc độ từ 35 bản/phút khổ giấy A4 trở lên. Một số loại hộp mực in, trong đó có hộp mực in laser cũng thuộc trường hợp loại trừ theo danh mục.

Các bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng; sản phẩm công nghệ số tân trang cũng thuộc danh mục bị cấm nhập khẩu. Đây là những sản phẩm đã qua sử dụng, được sửa chữa, thay thế linh kiện để phục hồi chức năng, chất lượng và hình thức tương đương sản phẩm mới.

Tuy nhiên, dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị, công cụ đã qua sử dụng đáp ứng tiêu chí nhập khẩu theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số, phục vụ trực tiếp các dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số không thuộc danh mục cấm.

Đối với hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật trước ngày thông tư này có hiệu lực, việc nhập khẩu được tiếp tục thực hiện theo nội dung và trong thời hạn hiệu lực của văn bản cho phép nhập khẩu.

MÃ PHƯƠNG