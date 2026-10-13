Chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, đẩy mạnh chuyển đổi số

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Cục Truyền thông CAND đã tổ chức họp báo, thông tin về Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV, năm 2026. Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức chủ trì buổi họp.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND là hoạt động nghiệp vụ truyền thống, do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, định kỳ hai năm một lần. Qua mỗi kỳ, Liên hoan đã trở thành diễn đàn chuyên môn có uy tín và là nơi hội tụ của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng CAND trên cả nước. Ở đó, đội ngũ nhà báo và cán bộ làm công tác tuyên truyền có dịp gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ nghiệp vụ, để phục vụ ngày càng hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng CAND.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại buổi họp báo.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 27/10 tại Hà Nội, với chủ đề "Hội tụ và Lan tỏa". Bên cạnh hoạt động trọng tâm là tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng đó, Liên hoan còn có nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa. Đây sẽ là dịp để những người làm báo chí và công tác tuyên truyền trong và ngoài lực lượng CAND gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, phối hợp sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền thông và cùng chia sẻ về những vấn đề đang quan tâm nhằm phục vụ khán thính giả tốt hơn.

Về chủ đề của Liên hoan, Trung tướng Đỗ Triệu Phong cho biết, "Hội tụ" là sự hội tụ của con người, của các loại hình báo chí, của các nền tảng, và của kinh nghiệm, sáng tạo từ Công an các đơn vị, địa phương cùng các cơ quan báo chí ngoài lực lượng. "Lan tỏa" là mong muốn để những tác phẩm hay, những tấm gương đẹp, những thông điệp tích cực về an ninh, trật tự không dừng lại trong khán phòng hay trên một kênh phát sóng, mà đi vào đời sống, đến với từng gia đình, từng người dân.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn trao đổi với báo chí về Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026.

Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí dự buổi họp báo.

Theo đồng chí Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, kỳ Liên hoan lần này diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt. Đây là năm cả hệ thống chính trị vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, địa bàn có nhiều thay đổi, lực lượng Công an cơ sở được củng cố, gần dân hơn và được giao thêm trách nhiệm. Chính ở những thay đổi ấy, báo chí có rất nhiều đề tài để phản ánh: người chiến sĩ Công an xã, phường bám địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giữ vững bình yên từ cơ sở. Đó là chất liệu quý để tạo nên những tác phẩm sống động, giàu hơi thở cuộc sống.

Chúng ta đang ở giữa làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, được dẫn dắt bởi tinh thần đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Báo chí không đứng ngoài làn sóng ấy. Cách công chúng tiếp cận thông tin đã thay đổi căn bản, từ màn hình tivi, sóng phát thanh sang điện thoại di động, mạng xã hội, podcast và video ngắn. Người làm truyền thông hôm nay phải vừa giữ vững bản lĩnh chính trị và chuẩn mực nghề nghiệp, vừa làm chủ công nghệ, thích ứng với thói quen tiếp nhận thông tin mới.

Vì vậy, Ban Tổ chức xác định yêu cầu xuyên suốt của kỳ Liên hoan lần này là chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực và đẩy mạnh chuyển đổi số theo xu hướng truyền thông hiện đại.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, Liên hoan sẽ thành công rực rỡ, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các đại biểu, các nghệ sĩ, các nhà báo và công chúng.

Phóng viên các cơ quan báo chí đặt câu hỏi xung quanh Liên hoan năm 2026.

Về mùa Liên hoan năm 2026, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Liên hoan - Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết, tính đến thời điểm họp báo, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký của 56 đơn vị, trong đó có nhiều đơn vị đã gửi tác phẩm dự thi.

Hơn 737 tác phẩm dự thi đã được gửi về tham gia tranh giải. Trong đó, Truyền hình có 432 tác phẩm; Phát thanh có 276 tác phẩm; Điện ảnh có 29 tác phẩm. Thể loại phóng sự tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất (gần 286 tác phẩm). Đây cũng là thể loại có sự cạnh tranh gay gắt nhất giữa các đơn vị dự thi với nhiều đề tài phong phú, phản ánh bức tranh thời sự của địa phương trong thời gian qua. Các vấn đề về an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt là đề tài nổi bật; cùng với đó, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào công tác Công an và công tác tuyên truyền là điểm nhấn được nhiều đơn vị quan tâm khai thác. Cùng với đó có tổng số 47 thí sinh thi phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã trao đổi, chia sẻ với các cơ quan báo chí về những điểm mới, nổi bật của mùa liên hoan, giải đáp nhiều nội dung được quan tâm, trong đó có tiêu chí chấm video trên nền tảng số, tác phẩm có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các tác phẩm thuộc mảng đề tài khó như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hoà bình, những điểm đặc sắc trong lễ khai mạc Liên hoan, lan toả các tác phẩm đoạt giải sau Liên hoan…

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV, năm 2026 tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/11/2024 đến trước ngày 15/9/2026, (chưa đoạt giải tại các cuộc thi báo chí cấp Trung ương) ở 3 loại hình: Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh, với các thể loại cụ thể: Truyền hình: Phóng sự; Tác phẩm nghệ thuật; Phim tài liệu; Chương trình chuyên biệt; Chương trình chuyên mục an ninh trật tự; Chuyên đề khoa giáo và Video trên nền tảng số. Phát thanh: Phóng sự, phóng sự điều tra; Gương người tốt, việc tốt; Câu chuyện cảnh giác truyền thanh và Podcast. Điện ảnh: Phim tài liệu; Tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu; Kịch sân khấu và Phim ngắn. Thi Phát thanh viên, người dẫn chương trình: Mỗi đơn vị cử 1 - 2 người dự thi. Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ có hai hội thảo được tổ chức theo hướng hội tụ đối tượng – lan tỏa nội dung vì sự phát triển của truyền thông CAND: “Dữ liệu công nghệ số - Nền tảng an toàn cho Báo chí Công an trong kỷ nguyên mới” và “Hội tụ - Phân phối nội dung đa nền tảng tại Cục Truyền thông CAND”. Nhiều hoạt động ý nghĩa cũng sẽ được tổ chức như: Dâng hương tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn và thăm Hoàng thành Thăng Long; tham quan quy trình sản xuất của Đài Truyền hình Việt Nam; sinh hoạt chính trị tại tỉnh Ninh Bình...