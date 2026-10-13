Tùng Dương dựng sân khấu rộng 90m, hội ngộ Hòa Minzy trong concert kỷ niệm 25 năm ca hát

Đêm diễn đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ, đồng thời mở ra cuộc gặp gỡ giữa những cá tính âm nhạc và các thế hệ nghệ sĩ.

Khác với những concert trước đây trong không gian nhà hát, Tùng Dương lần này lựa chọn sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn khán giả. Quy mô dàn dựng lớn đặt ra yêu cầu cao về tổ chức, đồng thời mở rộng không gian biểu đạt, kết hợp âm nhạc với múa đương đại, ánh sáng và hình ảnh.

Tùng Dương hội ngộ Hòa Minzy trong concert kỷ niệm 25 năm ca hát của anh.

Khoảng 30 tiết mục được xây dựng theo mạch xuyên suốt, kết nối cội nguồn, di sản văn hóa với tinh thần sáng tạo đương đại và khát vọng hướng tới tương lai. Đây cũng là cách Tùng Dương nhìn lại hành trình 25 năm ca hát: không dừng ở việc tái hiện những dấu mốc đã qua, mà tiếp tục tìm kiếm giới hạn mới trên nền tảng nghệ thuật đã định hình tên tuổi.

Sau Phùng Khánh Linh và GREY D, Hòa Minzy là nghệ sĩ khách mời thứ ba được xác nhận góp mặt trong "Bay về phía mặt trời". Nữ ca sĩ sẽ xuất hiện tại chương nhạc "Cội nguồn - Di sản", hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam.

Những năm gần đây, Hòa Minzy tạo dấu ấn với các sản phẩm khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử. "Bắc Bling" là một ví dụ nổi bật khi đưa hình ảnh và âm hưởng vùng Kinh Bắc vào đời sống âm nhạc đương đại, cho thấy chất liệu truyền thống vẫn có thể chinh phục công chúng trẻ bằng cách thể hiện gần gũi, hiện đại.

Divo Tùng Dương sẽ thực hiện Live-concert "Bay về phía mặt trời" của Tùng Dương diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12.

Trong khi đó, Tùng Dương dành nhiều năm tìm tòi, làm mới chất liệu âm nhạc truyền thống bằng giọng hát nội lực và tư duy biểu đạt giàu cá tính. Cùng quê hương Bắc Ninh, hai nghệ sĩ có chung mối quan tâm với văn hóa dân tộc nhưng lựa chọn những cách tiếp cận riêng. Sự hội ngộ vì thế không chỉ đến từ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, mà còn mở ra cơ hội kết nối những sắc thái sáng tạo khác biệt trong cùng một chủ đề nghệ thuật.

Bên cạnh Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D đại diện cho những màu sắc âm nhạc riêng. Nếu Phùng Khánh Linh thiên về tính tự sự và chiều sâu cảm xúc, GREY D mang đến tư duy âm nhạc đương đại của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Sự kết hợp này cho thấy Tùng Dương không muốn giới hạn concert trong một dòng chảy âm nhạc duy nhất, mà tạo không gian để các thế hệ đối thoại qua những khác biệt về phong cách và trải nghiệm.

Tùng Dương và poster "Bay về phía mặt trời".

Với chủ đề "Bay về phía mặt trời", cội nguồn không chỉ là nơi trở về mà còn là điểm tựa cho sáng tạo. Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương tiếp tục theo đuổi tinh thần làm mới mình, tìm kiếm những cách biểu đạt mới từ các giá trị quen thuộc. Hành trình ấy cũng là thông điệp xuyên suốt concert: Giữ gìn bản sắc không đồng nghĩa với đứng yên, mà có thể trở thành động lực để âm nhạc Việt vươn tới những chân trời mới.