Cà Mau kêu gọi hơn 1.400 tỷ đồng phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ

Ngày 13/10, ông Trần Công Hoằng, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ, cho biết đơn vị đã có thông báo kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực tài chính tham gia phát triển du lịch sinh thái tại vườn.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ với tầm nhìn đến năm 2030. Dự án được triển khai trên diện tích 1.318ha, thuộc phân khu dịch vụ hành chính và phân khu phục hồi sinh thái. Không gian du lịch được quy hoạch thành 6 khu chức năng, phát triển 6 tuyến du lịch nội vùng dài 10-20km, đồng thời kết nối với các điểm đến lân cận như Hòn Đá Bạc và Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm.

Du khách chèo xuồng trải nghiệm Vườn quốc gia U Minh Hạ. Ảnh: Cục DLQG Việt Nam

Tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án dự kiến hơn 1.458 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 5,2 tỷ đồng, chủ yếu dành cho hạ tầng thiết yếu; nguồn vốn còn lại được huy động từ xã hội hóa, liên doanh, liên kết và các hình thức đầu tư phù hợp, trong đó có thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ.

Vườn quốc gia U Minh Hạ đang quản lý hơn 8.527ha đất rừng, trong đó khoảng 1.761ha là rừng nguyên sinh. Đây là một trong những vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau, nổi bật với hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn, điều kiện ngập nước và úng phèn. Khu vực này ghi nhận khoảng 176 loài cây cỏ tự nhiên, 91 loài chim, 23 loài thú rừng, 47 loài lưỡng cư và bò sát cùng 37 loài cá.

Trên cơ sở lợi thế về cảnh quan, đa dạng sinh học và văn hóa bản địa, địa phương định hướng phát triển nhiều loại hình du lịch. Trong đó, du lịch nghiên cứu tập trung khám phá hệ động, thực vật và hệ sinh thái rừng tràm; du lịch văn hóa gắn với các làng nghề gác kèo ong, làm khô, ép chuối khô và những câu chuyện dân gian Bác Ba Phi.

Các sản phẩm khác được định hướng gồm du ngoạn bằng xuồng trên kênh rạch, cắm trại, câu cá, trải nghiệm bắt cá, khám phá rừng ban đêm, tổ chức các hoạt động thể thao xuyên rừng và thưởng thức đặc sản địa phương như mật ong rừng, cá khô, mắm lóc.

Việc thu hút đầu tư được xác định là giải pháp quan trọng để hình thành hệ thống hạ tầng và sản phẩm du lịch đồng bộ, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng đất U Minh Hạ. Vườn quốc gia sẽ trực tiếp triển khai hoặc phối hợp với các nhà đầu tư theo quy định của Luật Lâm nghiệp; đồng thời tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để huy động nguồn lực xã hội.

Vườn quốc gia U Minh Hạ nổi bật với cảnh quan, đa dạng sinh học. Ảnh: Cục DLQG Việt Nam

Tuy nhiên, phát triển du lịch phải đi đôi với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, không xâm hại hệ sinh thái và tuân thủ nghiêm các yêu cầu về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân tại các xã vùng đệm như Đá Bạc, Khánh Lâm và Khánh An.

Việc kêu gọi đầu tư được kỳ vọng góp phần đưa Vườn quốc gia U Minh Hạ trở thành điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn, đồng thời tạo sự gắn kết giữa bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm với phát triển kinh tế và đời sống cộng đồng địa phương.