'Ma' núp bụi tre

Các “con nghiện” bị phát hiện tại bụi tre ở thôn Ninh Quý 3.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và tài liệu chứng cứ thu thập được, Ngày 3-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với N.T.T. và C.T.Q.N. về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Cơ quan Công an đề nghị người dân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác và tham gia tố giác tội phạm, chung tay cùng lực lượng chức năng giữ gìn ANTT và bình yên cho cộng đồng.

P.HẬU

+ Quá trình TTKS tại làng Cúc (xã Ia O, tỉnh Gia Lai), tối 2-11, lực lượng Công an xã Ia O phát hiện Puih Q. (1999) và Ksor T. (1999, cùng trú xã Ia O) cất giấu 1 gói tinh thể màu trắng mà 2 đối tượng khai nhận là ma túy “đá”. Tiếp tục khám xét chỗ ở của Puih Q., lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 5 gói tinh thể màu trắng mà Q. khai nhận là ma túy “đá” mua về để sử dụng. Công an xã Ia O đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Puih Q. và Ksor T. để tiếp tục điều tra mở rộng.

G.L

Hai đối tượng Q. và T. cùng số ma túy tang vật.