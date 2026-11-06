Xử phạt người đăng tin sai sự thật vụ phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Chiều 6/11, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông N.Q.H (SN 1976, trú tại TP Hồ Chí Minh) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan vụ phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 thuộc Cục quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng – Bộ Công an.

Lữ Văn Toàn - phạm nhân thứ ba bị bắt giữ rạng sáng 3/11 tại một triền núi ở khu vực Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó vào ngày 28/10, ông H sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok của cá nhân để đăng tải thông tin, video và phát trực tiếp với những nội dung cho rằng 2 phạm nhân đang bị truy nã sau vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 thuộc Cục quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng – Bộ Công an, đã trộm cắp xe máy của người dân, tẩu thoát ra khỏi tỉnh Khánh Hòa.

Thậm chí trong thông tin, video đăng tải trên Facebook, TikTok, ông H còn “vẽ” ra chuyện 2 phạm nhân đã đến cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi và có khả năng vượt biên ra nước ngoài.

Lực lượng Công an xuyên rừng truy vết phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Khi Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Diên Lâm vào cuộc truy xét, làm rõ chủ tài khoản Facebook, TikTok nêu trên, ông H thừa nhận đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Theo ông H, trước đó đã tiếp nhận thông tin từ một người bạn trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng nội dung, mà vẫn cắt ghép video để đăng tải, phát trực tiếp trên các nền tảng số. Tại buổi làm việc, ông H đã nhận thức hành vi lan truyền thông tin sai sự thật có thể gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động truy bắt 2 phạm nhân đang lẩn trốn.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định xử phạt hành chính ông N.Q.H.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin sai sự thật, tin đồn thổi hoặc các nội dung giật gân chưa được xác minh, nhất là những thông tin liên quan đến an ninh, trật tự và hoạt động truy bắt tội phạm.

Phạm nhân duy nhất còn lại bị truy nã đặc biệt là Hồ Văn Tình vẫn đang bị các lực lượng Công an ráo riết truy lùng.

Như Báo Công an nhân dân đã thông tin, trước đó vào khoảng 15h30’chiều 21/10/2026, trong lúc đang lao động tại đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai; đang thi hành án phạt tù 20 năm về hai tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”); Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa; đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”); Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại Khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ; đang thi hành án phạt tù 10 năm về hai tội "Trộm cắp tài sản", "Tàng trữ trái phép chất ma túy") và Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai; đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”) đã bỏ trốn ra khỏi khu vực quản lý của Trại.

Ngày 22/10, Đại tá Hà Duy Chinh – Giám thị Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1, điều 386 BLHS, đồng thời công bố quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với phạm nhân nêu trên.

Quyết định truy nã đặc biệt phạm nhân Hồ Văn Tình.

Sau nhiều cuộc truy lùng quyết liệt kết hợp chốt chặn trên các tuyến giao thông, rạng sáng 24/10, lực lượng Công an đã bắt giữ phạm nhân Lê Văn Cường tại phía Đông chân đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C qua địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, khi đối tượng này đang đi trên xe khách giường nằm tuyến Nha Trang – Đà Lạt.

Tiếp đó vào tối 28/10, lực lượng Công an bắt giữ phạm nhân thứ hai là Võ Hoàng Duy đang lẩn trốn trong một khu đồi rừng ở thôn Phú Cốc, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Đến 0h10’ sáng 3/11, phạm nhân thứ ba là Lữ Văn Toàn đã bị bắt giữ khi đang đi ven triền núi tại khu vực Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Võ Hoàng Duy - phạm nhân thứ hai bị bắt giữ trong đêm 28/10 tại một khu đồi rừng ở thôn Phú Cốc, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Lê Văn Cường - phạm nhân thứ nhất bị bắt giữ tại phía đông chân đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C qua địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa hiện vẫn đang tiếp tục truy bắt phạm nhân duy nhất còn lại đang bị truy nã là Hồ Văn Tình, có đặc điểm nhận dạng cao khoảng 1,68 m, dáng người gầy, da trắng; có hình xăm hoa văn kín từ khuỷu tay đến vai, từ cổ chân đến đầu gối và kín vùng ngực. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đối tượng này, người dân cần khẩn báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo ngay cho Trại giam A2, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 090.696.6699 – 098.886.3454.