Tổ công tác Y5/141 bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí tại nhà

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi chuyển làn không bật đèn tín hiệu, Võ Tuyết Sang đã điều khiển ô tô VinFast VF3 liên tục áp sát, chèn ép và cố ý đâm đổ xe máy điện của một phụ nữ đang mang thai ngay tại nút giao thông đông đúc. Hành vi coi thường pháp luật và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn đã khiến nữ tài xế này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bị can.