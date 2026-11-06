Tổ công tác Y5/141 bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí tại nhà
Trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Chinh, Tổ công tác Y5/141 CATP Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện liên quan đến ma túy. Quá trình đấu tranh khai thác, mật phục lực lượng chức năng đã triệt xóa ổ nhóm buôn bán cần sa và tàng trữ vũ khí, bắt giữ thêm đối tượng mua ma túy.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/to-cong-tac-y5141-bat-qua-tang-doi-tuong-tang-tru-ma-tuy-va-vu-khi-tai-nha-post674653.antd