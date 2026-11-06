Khánh Hòa phạt 12,5 triệu đồng người tung tin giả về phạm nhân trốn trại

Phạm nhân Lê Văn Cường bị bắt sau khi trốn khỏi Trại giam A2. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 28/10/2026, ông N.Q.H. sử dụng các tài khoản Facebook và TikTok để đăng tải video, phát trực tiếp với nội dung cho rằng, hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã trộm xe máy của người dân, di chuyển ra khỏi địa phận tỉnh Khánh Hòa đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 30/10, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Diên Lâm làm việc với ông N.Q.H. để xác minh, làm rõ hành vi phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng tiếp tục công tác kiểm tra truy bắt phạm nhân còn lại. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trên cơ sở kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành xử lý theo quy định, tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Q.H. với số tiền 12,5 triệu đồng.

Cùng với đó, Phòng An ninh mạng khuyến cáo, đối với các vụ việc liên quan an ninh, trật tự, nhất là hoạt động truy bắt phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, người dân cần tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống. Việc đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy bắt tội phạm và hoạt động của lực lượng chức năng.

Liên quan vụ việc 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 phạm nhân gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn. Đến hiện tại, công tác truy tìm, vây bắt phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình đang được các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai trên địa bàn xã Diên Lâm và các xã lân cận.