Khởi tố, bắt tạm giam 'Hiệp đen' cùng 13 đối tượng liên quan

Đối tượng Nguyễn Tuấn Hiệp tức Hiệp đen. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật, đồng chí Giám đốc Công an TP.HCM và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, điều tra, xử lý nhóm đối tượng “giang hồ mạng” do Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”, sinh năm 1971) khởi xướng việc dàn dựng, đăng tải các video mang nội dung bạo lực, đánh bóng tên tuổi, tạo thanh thế trên mạng xã hội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Tuấn Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh, tại xã Hiệp Phước, TP.HCM. Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Tuấn Hiệp” thường xuyên đăng tải các video giao lưu, ăn uống nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Với mục đích nổi tiếng, được tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp cùng một số người quen bàn bạc, dàn dựng các đoạn phim ngắn mang nội dung về giới “giang hồ” để đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook và TikTok.

Các video này thường mô phỏng những cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng để giải quyết mâu thuẫn, qua đó xây dựng hình ảnh Hiệp như một “đại ca”, được các đối tượng gọi là “A2”.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã làm rõ một đoạn video dài 39 giây được các đối tượng phân vai, dàn dựng cảnh một đôi nam nữ bị đuổi đánh, sau đó gặp nhóm của Hiệp. Trong video, Hiệp cầm một khẩu súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng lao vào đánh và rượt đuổi nhóm còn lại.

Ngày 15/6/2020, Trịnh Quốc Long (biệt danh “Long dê”) sử dụng tài khoản TikTok “Longdebd1978” đăng tải đoạn video này, thu hút khoảng 13.300 lượt xem.

Theo cơ quan điều tra, việc dàn dựng và phát tán những video trên nhằm câu lượt xem, lượt thích, tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và khuếch đại thanh thế của Hiệp cùng các đối tượng liên quan.

Nguyễn Tuấn Hiệp và các đối tượng tại cơ quan công an.

Làm rõ hành vi cho vay lãi nặng, tàng trữ vũ khí quân dụng

Không dừng lại ở hành vi dàn dựng, phát tán các video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội, quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM còn làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa.

Theo đó, Hiệp bỏ tiền cùng hai đối tượng trên cho người khác vay với mức lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Đặc biệt, trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ có một khẩu súng hơi báng gỗ. Qua xác định, khẩu súng này là vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Hiệp về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai bị can Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị can Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn (biệt danh “Sơn mặt quỷ”), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cổ súy bạo lực, phô trương thanh thế “giang hồ”, đe dọa, uy hiếp người khác hoặc thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật; không để các đối tượng núp bóng những clip dàn dựng, nội dung giải trí để thực hiện hành vi trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Các đối tượng trong vụ án.

Cơ quan Công an đồng thời khuyến cáo người dân không tung hô, cổ súy hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung độc hại trên không gian mạng. Đặc biệt, thanh thiếu niên cần nhận thức đúng, không ngộ nhận sự nổi tiếng trên mạng xã hội là uy tín, không bắt chước lối sống coi thường pháp luật.

Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần chủ động tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định.