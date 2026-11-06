Mang dao tìm 'đối thủ' vì nghi ngờ có quan hệ bất chính với vợ mình

Ngày 6/11, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Văn Duẩn (SN 1982, trú tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình) về 2 tội danh “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”; bị cáo Vũ Văn Thủy (SN 1976, cùng trú tại xã Gia Tường) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hai bị cáo Đinh Văn Duẩn và Vũ Văn Thủy tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 22h13' đến 22h30' ngày 14/9/2025, tại khu vực đường liên thôn Thống Nhất - Hiền Quan thuộc thôn Thống Nhất, xã Gia Tường (tỉnh Ninh Bình), xuất phát từ mâu thuẫn do nghi ngờ Vũ Văn Thủy có quan hệ bất chính với vợ mình, Đinh Văn Duẩn đã mang theo 2 con dao (đều là dao có tính sát thương cao) và 1 loa Bluetooth đến trước cổng nhà Thủy phát loa, chửi bới.

Khi bố con Thủy chạy ra, Duẩn đã dùng 2 con dao trên chém về phía Thủy nhưng không trúng.

Cùng thời điểm trên, Vũ Văn Thủy đã dùng gậy kim loại dạng gậy bóng chày là hung khí, cùng con trai là Vũ Mạnh Th. (khi đó chưa đủ 16 tuổi) cầm dao quắm chạy ra đường liên thôn đuổi đánh Duẩn. Thủy dùng gậy vụt về phía Duẩn nhưng không trúng.

Hành vi của Đinh Văn Duẩn và Vũ Văn Thủy diễn ra tại nơi công cộng, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Trong vụ án này, đối với Vũ Mạnh Th., Th. đã dùng dao quắm là dao có tính sát thương cao chém trúng cẳng tay trái của Đinh Văn Duẩn, gây tổn thương cơ thể 25%. Hành vi của Vũ Mạnh Th. có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi, Th. mới 15 tuổi 5 tháng 27 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm trên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 BLHS.

Đối với hành vi dùng dao quắm chém làm hư hỏng một xe mô tô, giá trị thiệt hại 1.030.000 đồng, chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi đã vi phạm điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến UBND xã Gia Tường đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với Vũ Mạnh Th. theo quy định tại Nghị định số 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại phiên tòa xét xử, cả hai bị cáo Đinh Văn Duẩn và Vũ Văn Thủy đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Duẩn 30 tháng tù về 2 tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”; Vũ Văn Thủy 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.