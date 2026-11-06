Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak được chuyển sang quản thúc tại gia

Rời nhà tù sau khi nộp đủ tiền phạt

Luật sư Muhammad Farhan Muhammad Shafee, đại diện pháp lý của ông Najib, xác nhận Tòa án Tối cao Kuala Lumpur đã ban hành lệnh quản thúc tại gia sau khi nhận đủ tiền phạt. Đây là điều kiện bắt buộc trong quyết định ân xá của Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar.

Phát biểu tại sảnh tòa án sáng 6/11, luật sư Farhan cho biết: "Khoản tiền phạt 50 triệu RM áp đặt đối với ông Najib đã được UMNO nộp cho Tòa án Tối cao. Chúng tôi đã nhận được lệnh quản thúc tại gia và đang chuyển lệnh tới nhà tù Kajang".

Đến 14h37 cùng ngày, ông Najib rời nhà tù Kajang trên một chiếc ôtô màu bạc, dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của nhiều xe thuộc Cục Nhà tù Malaysia.

Đoàn xe hộ tống ông Najib Razak rời nhà tù về quản thúc tại gia. Video: BHTV

Khoản tiền phạt nói trên được huy động thông qua "Quỹ Đoàn kết Najib Razak" do UMNO phát động từ ngày 18/9.

Tổng thư ký UMNO Asyraf Wajdi Dusuki xác nhận số tiền quyên góp cộng đồng đã đạt mục tiêu. Sau khi hoàn tất thanh toán với Tòa án Tối cao, đảng này đã chính thức đóng tài khoản quỹ vì không còn nhu cầu huy động thêm.

An ninh thắt chặt tại nơi quản thúc

Trong quá trình chuẩn bị, cảnh sát Malaysia đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh nghiêm ngặt quanh dinh thự của ông Najib trên đường Langgak Duta, thủ đô Kuala Lumpur. Tuyến đường dẫn vào nhà được rào chắn kỹ lưỡng, lực lượng chức năng cũng bố trí các xe đồn lưu động và hai lều dã chiến ngay tại lối vào.

Dinh thự này đã bị bỏ trống kể từ khi cựu Thủ tướng bị bắt vào ngày 23/8/2022. Hồi tháng 9 vừa qua, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, đánh giá kỹ địa điểm nhằm bảo đảm nơi đây đủ điều kiện làm cơ sở thi hành án quản thúc biệt lập, không có người thân cư trú.

Đến ngày 7/10, Cục trưởng Cục Cảnh sát Zamri Misman đã công bố các quy trình vận hành tiêu chuẩn dành riêng cho việc quản thúc tại gia đối với ông Najib.

Ông Najib Razak giữ chức Thủ tướng Malaysia trong giai đoạn 2009-2018. Ông bắt đầu thụ án tại nhà tù Kajang từ ngày 23/8/2022, sau khi Tòa án Liên bang y án 12 năm tù và phạt 210 triệu RM vì tội chiếm đoạt 42 triệu RM từ SRC International – công ty từng thuộc quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Đầu năm 2024, Hội đồng Ân xá đã quyết định giảm một nửa thời hạn tù của ông xuống còn 6 năm, đồng thời hạ mức tiền phạt xuống 50 triệu RM. Đến ngày 18/9, Quốc vương Sultan Ibrahim chấp thuận ân xá có điều kiện, cho phép ông chấp hành phần án tù còn lại tại nhà cho đến ngày 23/8/2028, miễn là phải nộp đủ khoản tiền phạt nêu trên.

Ngoài bản án liên quan đến SRC International, vào tháng 12 năm ngoái, ông Najib còn bị tuyên phạt 15 năm tù và 2,8 tỷ USD trong một vụ án khác cũng liên quan đến bê bối quỹ 1MDB. Cựu Thủ tướng hiện vẫn đang tiến hành các thủ tục kháng cáo cho bản án này.