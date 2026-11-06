Quảng Trị: Khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời

Ngày 6/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, xác minh thông tin về các phần mộ liệt sĩ tại khu vực Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Cổng Trời), bản Cha Lo, xã Dân Hóa.

Đoàn công tác khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời.

Trước đó, theo thông tin do ông Đinh Thắng (SN 1959, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) cung cấp, khoảng năm 1989 - 1990, khi đang tham gia lực lượng dân quân xã, ông Thắng được địa phương điều động cùng một số dân quân tham gia cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời.

Ông Thắng cho biết, trước đó, khu vực này từng là nơi an táng 33 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

Từ thông tin nhân chứng cung cấp, đoàn công tác đã tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí nghi có mộ liệt sĩ; đồng thời gặp gỡ, trao đổi với các nhân chứng, người cao tuổi và những người từng công tác tại địa phương qua các thời kỳ để tiếp tục thu thập, xác minh và đối chiếu thông tin.

Video: Đoàn công tác khảo sát, xác minh thông tin về các phần mộ liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời, bản Cha Lo.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, bước vào giai đoạn 2 của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tỉnh Quảng Trị tiếp tục thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu.

Trọng tâm là rà soát nhân chứng, thu thập, phân tích, đối chiếu hồ sơ, tài liệu lịch sử, bản đồ và tọa độ các khu vực chiến trường liên quan, từng bước xác định chính xác địa điểm, phạm vi tìm kiếm, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát hiện, quy tập thêm hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh Ngày 6/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Theo đó, ngày 3/11, tại khu vực vườn tràm ông Hồ Thon, thuộc bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác tìm thấy một hài cốt liệt sĩ, cùng 16 chiếc đinh đóng quan tài. Trước đó, ngày 26/10, tại vườn tràm ông Hồ Khiêm, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sĩ, cùng 16 chiếc đinh đóng quan tài, 2 chiếc cúc áo và một số mảnh bom. Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ và di vật được đơn vị tiếp nhận, bảo quản chu đáo, tổ chức hương khói trang nghiêm theo quy định.