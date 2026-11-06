Hoa hậu Thái Lan bị bắt giữ

Theo Bangkok Post, Cơ quan Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) bắt giữ Panadda “Boom” Wongphudee tại nhà riêng tại quận Bueng Kum, Bangkok, vào lúc 6h30 hôm 6/11.

Đến khoảng 8h30 sáng 6/11, chồng Panadda là Atip - nhà đầu tư bất động sản kiêm chuyên gia thể hình - cũng đã đến trình diện tại Cục Trấn áp Tội phạm Kinh tế, đơn vị trực thuộc CIB.

Lệnh bắt giữ hai vợ chồng Panadda được ban hành vào tối 5/11. Panadda (hiện là nhà hoạt động xã hội và Chủ tịch Quỹ Goodness) ở nhà cùng luật sư kể từ khi biết tin có lệnh bắt.

Sau khi bắt giữ Panadda, các sĩ quan CIB tiến hành khám xét nhà riêng của nữ diễn viên. Một nhóm cảnh sát khác cũng kiểm tra hai văn phòng của quỹ tại quận Thanya Buri, tỉnh Pathum Thani và quận Bang Khen, Bangkok, nhằm thu thập thêm chứng cứ phục vụ điều tra.

Trên đường được áp giải đến CIB, Panadda gửi lời xin lỗi công chúng và khẳng định sẵn sàng đối mặt với quá trình tố tụng. Cô chắp tay khi bày tỏ lời xin lỗi, chia sẻ ngắn gọn với phóng viên: "Tôi sẵn sàng bước vào quá trình tố tụng và muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người".

Theo nguồn tin, cảnh sát đã phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng có tổng số tiền khoảng 102 triệu baht (tương đương hơn 3 triệu USD), thuộc về những người có liên quan đến Panadda và quỹ của cô.

Ngoài ra, 30 tài khoản khác cũng bị phong tỏa. Đây là những tài khoản từng nhận tiền chuyển từ tài khoản cá nhân của Panadda và tài khoản của Quỹ Goodness, với tổng số dư khoảng 2 triệu baht.

Vợ chồng Panadda đối diện cáo buộc lừa đảo, rửa tiền. Ảnh: Thairath.

Thiếu tướng cảnh sát Thatphum Jaruprat, đại diện Cục Trấn áp Tội phạm kinh tế, cho biết Panadda đối mặt với ba cáo buộc: thông đồng lừa đảo công chúng, âm mưu rửa tiền và đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính. Trong khi đó, chồng cô bị cáo buộc tội danh là âm mưu rửa tiền.

Cảnh sát dự kiến đưa hai nghi phạm đến Tòa án Hình sự để xin lệnh tạm giam chậm nhất vào ngày 7/11.

Panadda sinh năm 1976, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thái Lan 2000. Sau đó, cô thử sức diễn xuất, tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Ton Rak Dok Ngiew, Pin Anong hay Phra Apai Mani... Panadda từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, trước khi kết hôn với Got Athip vào năm 2021.