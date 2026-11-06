Bắt giang hồ mạng 'Hiệp đen' cùng 13 đồng bọn chuyên dàn dựng clip bạo lực

Tối 6/11, Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp (“Hiệp đen”, sinh năm 1971) cùng 13 người liên quan để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật.

Bị can Nguyễn Tuấn Hiệp tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với các hành vi lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh, điều tra nhóm “giang hồ mạng” do Hiệp khởi xướng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, TP.HCM. Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Tuấn Hiệp” thường xuyên đăng tải các video giao lưu, ăn uống, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Với mục đích nổi tiếng, được tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp cùng những người quen biết bàn bạc, dàn dựng các đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ” để đăng tải lên YouTube, Facebook và TikTok.

Nội dung các video thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng để giải quyết mâu thuẫn, qua đó xây dựng hình ảnh Hiệp như một “đại ca”, được gọi là “A2”.

Nhóm bị can liên quan đường dây cho vay nặng lãi của “Hiệp đen”. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Cơ quan điều tra làm rõ một video dài 39 giây do nhóm này phân vai, dàn dựng cảnh một đôi nam nữ bị đuổi đánh, sau đó gặp nhóm của Hiệp. Trong video, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại.

Ngày 15/6/2020, Trịnh Quốc Long (“Long dê”) sử dụng tài khoản TikTok “Longdebd1978” đăng tải video này, thu hút 13.300 lượt xem. Theo cơ quan công an, việc dàn dựng, phát tán các video nhằm câu lượt xem, lượt thích, tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và khuếch đại thanh thế của Hiệp cùng những người liên quan.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiệp bỏ tiền cùng hai người này cho người khác vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Đáng chú ý, khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng hơi báng gỗ trên trần phòng ngủ. Khẩu súng được xác định là vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố Nguyễn Tuấn Hiệp về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

11 người còn lại gồm Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn (Sơn mặt quỷ), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam bị khởi tố về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Tất cả 14 bị can đều bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.