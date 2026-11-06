Khởi tố, bắt tạm giam 'Hiệp đen' cùng 13 đối tượng liên quan

Ngày 6/11, theo thông tin từ Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh, điều tra nhóm đối tượng do Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”, sinh năm 1971) khởi xướng việc dàn dựng, đăng tải các video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Tuấn Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, TP.HCM. Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Tuấn Hiệp” thường xuyên đăng tải các video giao lưu, ăn uống để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Với mục đích tạo dựng hình ảnh có thế lực, được tung hô và nổi tiếng trên không gian mạng, Hiệp cùng một số người quen bàn bạc, dàn dựng các đoạn phim ngắn về hoạt động của những người được gọi là “giang hồ”, sau đó đăng tải lên YouTube, Facebook và TikTok.

Nội dung các video chủ yếu thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy và súng để giải quyết mâu thuẫn. Qua đó, nhóm đối tượng xây dựng hình ảnh Hiệp là một “đại ca”, được gọi bằng biệt danh “A2”.

Nhóm này bị xác định đã dàn dựng, phát tán nhiều video mang nội dung bạo lực nhằm đánh bóng tên tuổi (ảnh: Công an TPHCM).

Cơ quan điều tra đã làm rõ một video dài 39 giây do các đối tượng phân vai, dàn dựng cảnh một đôi nam nữ bị truy đuổi, sau đó gặp nhóm của Hiệp. Trong video, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại.

Ngày 15/6/2020, Trịnh Quốc Long (tức “Long dê”) sử dụng tài khoản TikTok “Longdebd1978” đăng tải đoạn video này, thu hút 13.300 lượt xem. Theo cơ quan chức năng, việc dàn dựng và phát tán các video nhằm câu lượt xem, lượt thích, tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và khuếch đại thanh thế của Hiệp cùng các đối tượng liên quan trong giới “giang hồ”.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM còn phát hiện Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, Hiệp góp tiền cùng Lâm và Nghĩa để cho người khác vay với mức lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm trở lên.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ có một khẩu súng hơi báng gỗ. Qua xác định, đây là vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Hiệp về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai đối tượng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngoài ra, 11 đối tượng gồm Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn (tức “Sơn mặt quỷ”), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Từ trái sang phải, Đối tượng Trịnh Quốc Long, Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Trung Nghĩa và Nguyễn Sơn Lâm (ảnh: Công an TPHCM).↵

Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cổ súy bạo lực, phô trương thanh thế “giang hồ”, đe dọa, uy hiếp người khác hoặc thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo không để các đối tượng núp bóng những video dàn dựng, nội dung giải trí để thực hiện hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an Thành phố khuyến cáo người dân không tung hô, cổ súy hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung độc hại trên mạng xã hội. Đặc biệt, thanh thiếu niên cần nhận thức rõ rằng sự nổi tiếng trên không gian mạng không đồng nghĩa với uy tín, không bắt chước lối sống coi thường pháp luật. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm, người dân cần chủ động tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.