Ly hôn vẫn sống chung nhà

Tại Vương quốc Anh, nhiều cặp vợ chồng đang phải trì hoãn ly hôn do khủng hoảng chi phí sinh hoạt, theo The Guardian.

Rebecca Aston-Jones, một cộng sự cấp cao tại Clarke Willmott, công ty luật hàng đầu chuyên về ly hôn, cho biết chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đang khiến các cặp vợ chồng không hạnh phúc vẫn phải ở bên nhau.

"Một trong những yếu tố chính khiến mọi người ngần ngại ly hôn là áp lực tài chính đáng kể để thiết lập và duy trì hai hộ gia đình riêng biệt", bà nói.

Lạm phát đã đẩy giá thuê nhà, mức trả góp nhà và chi phí chăm sóc trẻ em tại quốc gia này lên cao. "Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người cảm thấy việc chia tay trở thành một gánh nặng tài chính", Aston-Jones phân tích.

Anh không phải quốc gia duy nhất chứng kiến xu hướng "ly hôn vẫn ở chung nhà". Tại nhiều nơi, việc các cặp vợ chồng hay tình nhân dù chia tay vẫn sống chung ngày càng phổ biến. Nguyên nhân lớn đến từ áp lực chi phí sinh hoạt cao.

Trì hoãn ly hôn

Số liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho thấy hiện nay số vụ ly hôn ít hơn so với thời kỳ đỉnh điểm từ những năm 1980 đến 2000, với 150.000 vụ mỗi năm.

Năm 2025, có 105.002 vụ ly hôn ở Anh và xứ Wales, bao gồm 102.879 cặp đôi khác giới và 2.123 cặp đôi đồng giới. Đó cũng là con số cao nhất kể từ khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa tại Anh vào năm 2014.

Greg Ceely, trưởng bộ phận các sự kiện đời sống dân số tại Văn phòng Thống kê Quốc gia, cho biết: "Tỷ lệ ly hôn đã ổn định trong vài năm qua, nhưng thấp hơn mức đỉnh điểm vào những năm 1980, 1990 và đầu những năm 2000. Chúng tôi phát hiện những người muốn ly hôn hoặc chấm dứt mối quan hệ đối tác đang duy trì nó lâu hơn trước khi thực sự kết thúc".

Áp lực chi phí và nhà ở đắt đỏ khiến nhiều cặp đôi trì hoãn ly hôn, hoặc phải sống chung nhà sau chia tay. Ảnh: Rachel Mendelson/The Wall Street Journal, iStock.

Các luật sư cho rằng việc các cuộc hôn nhân kéo dài hơn trước một phần do mọi người cố trì hoãn ly hôn.

"Kết quả là một số cặp vợ chồng vẫn chung sống dù không hạnh phúc hoặc thù địch, điều đó có thể gây bất lợi cho những người trong cuộc. Ngày càng nhiều cặp đôi ly thân nhưng vẫn sống chung dưới một mái nhà để hưởng lợi từ tài sản chung và chia sẻ chi phí sinh hoạt", Aston-Jones nói.

Tuy nhiên, kiểu sống này thường làm trầm trọng thêm căng thẳng và tạo ra một môi trường gia đình bất ổn. "Chúng ta đang chứng kiến ​​sự gia tăng tình trạng lạm dụng tài chính trong các mối quan hệ, ngăn cản các cá nhân chấm dứt hôn nhân vì họ lo ngại về khả năng tự quản lý tài chính", vị luật sư nhấn mạnh.

Lisa Pepper, luật sư chuyên về ly hôn tại Osbornes Law, cho biết: "Ly hôn hiện nay dễ dàng hơn bao giờ hết, thế nhưng những con số đáng kinh ngạc cho thấy các cặp đôi đang kéo dài thời gian chung sống ở mức kỷ lục".

Quá nghèo để chia tay

"Too broke to break up" (Quá nghèo để chia tay) trở thành thuật ngữ phổ biến, miêu tả hiện tượng nhiều người tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu đương hoặc hôn nhân không hạnh phúc vì không đủ khả năng tài chính để sống độc lập.

Tại Mỹ, các cặp vợ chồng ly hôn hoặc ly thân vẫn có thể đang sống chung, theo The Wall Street Journal. Họ phân chia tủ bếp riêng, lên lịch giặt giũ và nhắn tin cho nhau khi cần thiết.

Sharon Jackson, một luật sư chuyên về luật gia đình ở khu vực đô thị Atlanta, cho biết bà đã chứng kiến ​​nhiều cặp vợ chồng ly thân phải sống chung nhà vì họ ngần ngại cuộc sống một mình.

"Một số ở chung với nhau vì vấn đề nhà ở", Jackson nói, cho biết điều này có thể hiệu quả nếu các cặp đôi tôn trọng không gian riêng tư của nhau, lập tài khoản riêng cho chi tiêu cá nhân và lịch chăm sóc con cái.

Nhiều cặp đôi phải sống chung vì "quá nghèo để chia tay". Ảnh: Pexels.

Tại Australia, cụm từ "separation under the same roof" - những cặp đôi (vợ chồng hoặc sống chung như vợ chồng) đã chia tay những vẫn sống chung một mái nhà - không còn xa lạ.

Đối với hàng nghìn người Australia, mối quan hệ đã kết thúc, nhưng việc dọn ra ở riêng là một điều xa xỉ. Theo Báo cáo Phân chia Bảo hiểm Thực tế năm 2026, 42% những người tiếp tục sống chung với người yêu cũ là vì chi phí sinh hoạt quá đắt đỏ để sống riêng.

Ben Hale đã chia tay nhưng vẫn sống chung với vợ cũ, bất chấp cô ấy đã có bạn trai mới. Bất động sản quá khó tìm và đắt đỏ tại Sunshine Beach, thuộc phía đông nam Queensland là nguyên nhân chính khiến anh đi đến lựa chọn này.

"Giá bất động sản hiện nay khiến việc tính toán tình hình tài chính của chúng tôi trở nên thực sự khó khăn", Ben nói. Sau ly hôn, cả hai sống chung như bạn cùng phòng, chia đều công việc và phân chia đồ ăn.

Nghiên cứu mới còn hé lộ cái bẫy tài chính nghiệt ngã đằng sau những cuộc chia tay hiện đại, với gần 1/5 người dân nước này đã ly thân hoặc ly hôn vẫn sống chung với người yêu cũ vì họ không đủ khả năng bán nhà.

Người dân Queensland là những người có nhiều khả năng phải sống chung dưới một mái nhà với người cũ nhất, với 48,1% người được khảo sát cho biết vẫn ở chung nhà vì họ không đủ khả năng sống riêng.

Một nghiên cứu riêng biệt từ Money.com.au cũng cho thấy hơn 1/4 (27%) người đã trải qua ly hôn hoặc ly thân vẫn cùng sở hữu nhà với bạn đời. Trong số đó, chỉ có 51% cho biết một người có thể giữ lại tài sản.

Chuyên gia về thế chấp Nick Burgess của Money.com.au cho biết nhiều người Australia không nhận ra việc ly thân có thể nhanh chóng dẫn đến sự sụp đổ tài chính như thế nào. "Ly thân làm giảm khả năng tài chính của hộ gia đình. Việc thế chấp nhà ở gia đình cho người chỉ có một nguồn thu nhập có thể nhanh chóng tạo ra cú sốc tài chính".

Thiết lập ranh giới

Ly hôn, chia tay nhưng vẫn ở chung nhà có thể giải quyết phần nào áp lực kinh tế, song nó có thể kéo theo nhiều vấn đề phát sinh mà cặp đôi phải đối diện, đặc biệt là về tâm lý và phát triển các mối quan hệ trong tương lai.

Luật sư Susan Hamilton-Green, chuyên gia giải quyết tranh chấp gia đình tại Australia, cho biết có 3 yếu tố chính mà các cặp đôi cần lưu ý nếu muốn thử sống chung sau khi chia tay.

"Mức độ căng thẳng khi sống chung đến đâu? Vấn đề sẽ xảy ra là gì? Và thật khó để sống chung một nhà với người cảm thấy bị phản bội", bà nói.

Thiết lập ranh giới là điều quan trọng khi sống chung nhà với người cũ. Ảnh: Victoria Hart.

Hamilton-Green cho rằng việc có một không gian riêng biệt, nơi một người có thể cảm nhận được "sự an toàn" và "thế giới riêng" của mình là điều quan trọng. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng khả thi.

Khi hai người sống riêng dưới cùng một mái nhà, họ sẽ không còn làm những việc mà trước đây họ thường làm cùng nhau, chẳng hạn như ăn cơm chung hoặc giao lưu. Nếu có con cái, một số người có thể chọn tiếp tục làm một số việc như một gia đình.

Việc sống riêng dưới cùng một mái nhà thường chỉ là sự sắp xếp tạm thời cho đến khi cả hai hoàn tất các thủ tục tài chính để mỗi người có thể đi theo con đường riêng của mình.

Theo Psychology Today, không có mối quan hệ sống chung sau chia tay nào duy trì được sự êm dịu hay ổn định, bất kể nó có vẻ ngoài như thế nào.

Mặc dù có một số ít người có thể cân bằng thành công giữa cuộc sống độc thân và sống chung, nhưng hầu hết không thể tiếp tục sống trong trạng thái hai mặt đó mãi mãi.

Đến một lúc nào đó, một trong hai người có thể sẽ tìm thấy người khác mà họ muốn ở bên cạnh, không ai muốn trở thành một phần của mối quan hệ tay ba không ổn định.

Khi những khả năng đó xảy ra, căng thẳng có thể leo thang và hy vọng về sự chung sống hòa bình chắc chắn sẽ tan biến. Sự oán giận gia tăng. Do đó, mỗi người nên tự thiết lập ranh giới trước khi quyết định sống chung nhà sau chia tay.