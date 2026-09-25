Nữ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trở thành Đại sứ Quỹ điều trị ung thư quốc tế

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Đây là dấu mốc mới trong hành trình gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực ung bướu của bác sĩ Phương, đồng thời mở thêm cơ hội để các chuyên gia Việt Nam tăng cường kết nối, trao đổi chuyên môn và cập nhật những tiến bộ mới trong điều trị ung thư.

Quỹ Oncidium là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Bỉ, thúc đẩy khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư bằng dược chất phóng xạ, trong đó có liệu pháp phóng xạ hướng đích và Radiotheranostics – phương pháp kết hợp giữa chẩn đoán và điều trị.

Một trong những chương trình của Quỹ là RLT-Connect, hướng tới hỗ trợ những bệnh nhân gặp khó khăn về chi phí điều trị thông qua việc kết nối các cơ sở y tế, chuyên gia và nhà cung cấp thuốc phóng xạ.

Bác sĩ Phạm Cẩm Phương tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2001, trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu về ung thư tại Việt Nam và Pháp. Trong gần 20 năm công tác, bác sĩ có hơn 140 bài báo khoa học và tham gia nhiều thử nghiệm lâm sàng quốc tế.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Phương cùng các đồng nghiệp tham gia phát triển nhiều kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị ung thư, như PET/CT, điều trị đích, điều trị miễn dịch và xét nghiệm gen. Những kỹ thuật này góp phần hỗ trợ phát hiện, đánh giá và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho người bệnh.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương (đứng thứ 6 từ phải sang) cùng đồng nghiệp. Ảnh: BVCC

Bên cạnh công tác chuyên môn, bác sĩ Phương còn tham gia các chương trình khám, tư vấn và sàng lọc ung thư cho người dân tại một số khu vực còn khó khăn. Với những đóng góp trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bác sĩ từng được trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm.

PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc bác sĩ Phạm Cẩm Phương được Quỹ Oncidium lựa chọn làm Đại sứ là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và quá trình cống hiến của bác sĩ trong lĩnh vực ung bướu, y học hạt nhân. Đây cũng là dấu mốc cho thấy sự kết nối ngày càng sâu rộng của Bệnh viện Bạch Mai với các hoạt động chuyên môn quốc tế.

Thông qua vai trò Đại sứ, bác sĩ Phạm Cẩm Phương có thêm điều kiện kết nối với các chuyên gia, tổ chức và cơ sở điều trị trên thế giới; đồng thời góp phần đưa những thông tin, kinh nghiệm và tiến bộ mới trong điều trị ung thư đến gần hơn với người bệnh Việt Nam.