Ổ dịch dại liên tục bùng phát tại Hà Nội

Từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận 6 ổ dịch dại trên động vật. Ảnh minh họa: Vecteezy.

Mỗi năm, hơn 30.000 người ở Hà Nội phải điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn. Trong khi đó, thành phố liên tục ghi nhận các ổ dịch dại trên động vật. Từ đầu năm đến nay, 6 ổ dịch đã xuất hiện tại nhiều địa bàn.

Trên phạm vi cả nước, tính đến ngày 20/9, 54 trường hợp đã không qua khỏi do bệnh dại tại 21/34 tỉnh, thành phố. Giai đoạn 2022-2025, trung bình mỗi năm có 77 trường hợp không qua khỏi, trong khi khoảng 400.000 người phải điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn.

Những con số này được nêu tại mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026, diễn ra sáng 24/9 tại Hà Nội, do Sở Y tế Hà Nội phối hợp UBND xã Thạch Thất tổ chức.

Hà Nội liên tiếp ghi nhận ổ dịch trên chó

Tại Hà Nội, dù chưa ghi nhận trường hợp không qua khỏi do bệnh dại ở người từ năm 2023, song nguy cơ lây truyền vẫn hiện hữu.

Đáng chú ý, bệnh dại trên động vật tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa bàn. Năm 2023, Hà Nội ghi nhận 2 ổ dịch chó dại tại Mê Linh. Năm 2024, thành phố ghi nhận 8 ổ dịch tại Sóc Sơn. Năm 2025 có 4 ổ dịch tại Sơn Tây, Kim Anh và Bồ Đề.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội tiếp tục ghi nhận ổ dịch tại Hòa Lạc, Hạ Bằng, Đoài Phương, Kiều Phú, Thạch Thất và Yên Xuân. Một số chó dại đã cắn người, khiến những người này phải điều trị dự phòng.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus Dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người. Khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng, bệnh gần như không thể cứu chữa và tỷ lệ không qua khỏi rất cao.

Bệnh có thể phòng ngừa hiệu quả nếu người dân và cộng đồng thực hiện đầy đủ các biện pháp dự phòng. Ảnh: Duy Hiệu.

Tuy nhiên, đây cũng là bệnh có thể phòng ngừa hiệu quả nếu người dân và cộng đồng thực hiện đầy đủ các biện pháp dự phòng.

Muốn loại trừ bệnh dại phải kiểm soát đàn chó

Ông Võ Hải Sơn, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, đánh giá cao sự quan tâm của Hà Nội đối với công tác phòng, chống bệnh dại. Theo ông, đây không phải nhiệm vụ riêng của ngành y tế hay thú y mà cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp, phối hợp liên ngành và sự chủ động của người dân.

Muốn loại trừ bệnh dại ở người, trước hết phải kiểm soát nguồn lây từ động vật, đặc biệt là đàn chó. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quản lý đàn chó và bảo đảm tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho chó đạt tối thiểu 70%.

Để hướng tới mục tiêu không còn người không qua khỏi do bệnh dại vào năm 2030, Hà Nội được đề nghị tăng cường quản lý chó, mèo; tổ chức tiêm phòng thường xuyên, thực chất; đồng thời bảo đảm người bị chó, mèo cắn được tiếp cận vaccine và dịch vụ dự phòng kịp thời.

Chủ nuôi cũng phải thực hiện tiêm phòng dại cho chó, mèo theo quy định và có biện pháp bảo đảm an toàn khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng.

Đặc biệt, khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da có vết thương, người dân cần lập tức rửa vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong khoảng 15 phút, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí và tiêm vaccine phòng dại kịp thời. Người dân tuyệt đối không tự điều trị bằng thuốc nam hoặc các phương pháp dân gian.

Mục tiêu không còn người không qua khỏi do bệnh dại vào năm 2030 đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ từ chính quyền, các ngành chức năng đến từng chủ nuôi và người dân.