Xem ngay lịch âm dương hôm nay 25/9

Bệnh dại vẫn tiềm ẩn nguy cơ trong cộng đồng khi tình trạng chó, mèo chưa được tiêm phòng, thả rông còn xảy ra. Những trường hợp tử vong do bệnh dại trên địa bàn Đồng Nai trong thời gian qua cho thấy sự chủ quan trong quản lý vật nuôi và xử lý sau khi bị chó, mèo cắn, cào có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.