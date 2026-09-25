Ăn mỡ lợn có làm tăng acid uric không?

Tăng acid uric thường khiến nhiều người thay đổi chế độ ăn, trong đó có việc kiêng mỡ lợn vì lo ngại chất béo ảnh hưởng đến chỉ số này. Tuy nhiên, không phải thực phẩm chứa chất béo đều tác động đến acid uric theo cùng một cách.

1. Mỡ lợn có những dưỡng chất gì?

Mỡ lợn chủ yếu cung cấp chất béo, gồm chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa. Đây là nguồn năng lượng đậm đặc, cung cấp khoảng 9 kcal mỗi gram chất béo. Thành phần acid béo trong mỡ lợn có thể thay đổi tùy giống lợn, chế độ ăn và một số yếu tố khác.

Chất béo là một trong ba nhóm chất dinh dưỡng đa lượng, cùng với carbohydrate và protein. Cơ thể sử dụng chất béo để cung cấp và dự trữ năng lượng, tham gia cấu tạo màng tế bào và hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K.

Trong mỡ lợn có acid oleic, một loại acid béo không bão hòa đơn, các acid béo bão hòa và các acid béo không bão hòa khác. Tuy nhiên, do mỡ lợn cung cấp nhiều năng lượng, chứa một lượng đáng kể chất béo bão hòa, nên cần sử dụng phù hợp với nhu cầu năng lượng và tổng thể khẩu phần.

Nhiều người cho rằng khi bị tăng acid uric thì phải kiêng hoàn toàn mỡ lợn.

2. Ăn nhiều mỡ lợn có làm tăng acid uric?

Mỡ lợn không phải thực phẩm giàu purine. Trong khi đó, acid uric được tạo thành chủ yếu khi cơ thể phân giải purine. Vì vậy, không có cơ sở để xếp mỡ lợn vào nhóm thực phẩm cần hạn chế vì chứa nhiều purine.

Các thực phẩm giàu purine đáng lưu ý hơn gồm nội tạng động vật, một số loại hải sản và một số loại thịt. Ngoài lượng purine từ thực phẩm, nồng độ acid uric còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như khả năng đào thải urate của thận, cân nặng, rượu bia và một số thành phần trong chế độ ăn.

Đối với mỡ lợn, hiện chưa có bằng chứng đủ để khẳng định ăn mỡ lợn trực tiếp làm tăng acid uric. Vì vậy, không nên quy kết tình trạng acid uric tăng chỉ do một loại thực phẩm này.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa có thể ăn mỡ lợn không giới hạn. Mỡ lợn giàu năng lượng; nếu ăn nhiều, thường xuyên và khiến tổng năng lượng khẩu phần vượt nhu cầu, việc tăng cân có thể xảy ra. Thừa cân, béo phì lại là những yếu tố liên quan đến tăng acid uric và gout.

Bên cạnh đó, người tăng acid uric cần chú ý hơn đến những yếu tố đã được khuyến cáo trong quản lý gout như hạn chế rượu bia và đồ uống có hàm lượng fructose cao; đồng thời duy trì cân nặng phù hợp. Khuyến cáo của Hội Thấp khớp học Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh hạn chế rượu, purine và siro ngô giàu fructose, đồng thời khuyến nghị các biện pháp giảm cân ở người bệnh gout thừa cân hoặc béo phì.

Như vậy, ăn mỡ lợn không được xem là nguyên nhân trực tiếp làm tăng acid uric. Điều cần quan tâm là lượng sử dụng và toàn bộ chế độ ăn, đặc biệt ở người đang thừa cân, béo phì hoặc có các yếu tố nguy cơ khác.

3. Lưu ý khi ăn mỡ lợn

Người tăng acid uric không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn mỡ lợn chỉ vì lo ngại purine. Tuy nhiên, mỡ lợn chứa nhiều chất béo bão hòa nên không nên sử dụng quá nhiều, đặc biệt ở người thừa cân, béo phì, rối loạn lipid máu hoặc có nguy cơ bệnh tim mạch.

Lưu ý một số nguyên tắc:

- Sử dụng mỡ lợn với lượng vừa phải, không nên dùng làm nguồn chất béo chính trong mọi bữa ăn và hạn chế các món chiên, rán nhiều chất béo thường xuyên.

- Đa dạng nguồn chất béo, ưu tiên các nguồn chất béo không bão hòa như cá, các loại hạt và dầu thực vật phù hợp.

- Kiểm soát tổng năng lượng khẩu phần để tránh tăng cân. Với người thừa cân hoặc béo phì, giảm cân từ từ có thể hỗ trợ cải thiện nồng độ acid uric.

- Chú ý các yếu tố có bằng chứng rõ hơn liên quan đến tăng acid uric và gout, trong đó có rượu bia, đồ uống có đường chứa nhiều fructose và các thực phẩm giàu purine.

- Uống đủ nước và duy trì vận động phù hợp, đồng thời tránh nhịn đói kéo dài hoặc các biện pháp giảm cân quá nhanh.

- Nếu đã được chẩn đoán gout, thay đổi chế độ ăn có vai trò hỗ trợ nhưng không thay thế thuốc hạ acid uric khi có chỉ định. Việc điều trị cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và theo dõi nồng độ acid uric theo mục tiêu được đặt ra.