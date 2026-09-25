Qua mưa lũ gian nan, tình người ấm áp ở lại

Minh hoạ: BH

1. Trong đợt mưa lũ vừa qua, một người dân thôn Thành Lâm, xã Pù Luông mắc bệnh hiểm nghèo chẳng may qua đời. Nhưng mưa lớn kéo dài khiến con đường ra nghĩa trang vốn phải qua con suối nước chảy xiết, bất chấp để băng qua là rất nguy hiểm. Trong hoàn cảnh ấy, người dân thôn Thành Lâm không quản mưa gió, huy động 40 người đi chặt tre luồng, dựng cầu tạm vượt suối, cùng gia đình có tang sự đưa người đã khuất về nơi yên nghỉ. Nghĩa tình xóm làng ấy chẳng thể định giá bằng tiền bạc.

Cũng trong đợt mưa lớn vừa qua, chuyện đỡ đẻ thành công cho một sản phụ bị cô lập giữa mưa lũ ở thôn Hợp Tiến, xã Thanh Kỳ khiến nhiều người cảm động.

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực, nhiều tuyến đường trong thôn, trong xã khiến sản phụ chuyển dạ nhưng không thể đến bệnh viện. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, gia đình sản phụ cầu cứu chính quyền địa phương. Rất nhanh sau đó, vượt qua mưa lũ, bất chấp nguy hiểm, nhân viên y tế và những người hỗ trợ có mặt tại nhà sản phụ, đỡ đẻ thành công cho mẹ tròn con vuông. Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc chào đời của đứa bé không chỉ thắp lên niềm hạnh phúc của những người thân mà còn lấp lánh trong đáy mắt những người có mặt.

Rồi những năm sau này, có thể chẳng còn ai nhớ mưa lũ đã gây thiệt hại đến mức nào. Nhưng người ta sẽ còn nhắc mãi về chuyện giữa mưa lũ hiểm nguy, đã có một đứa trẻ chào đời bình an - từ những yêu thương và trách nhiệm của tình người.

Câu chuyện thứ ba diễn ra ở xã Châu Tiến (Nghệ An): Một người đàn ông cứu giúp người phụ nữ cùng thôn thoát khỏi dòng nước xiết. Nghĩa tình giữa người với người đã thôi thúc anh hành động dũng cảm. Anh không “đuổi theo” dòng nước một cách vô vọng, mà bình tĩnh chạy xe máy dọc theo bờ sông, canh đúng thời khắc thì rồi lao xuống dòng nước xiết “đón” cứu lấy người bị nạn. Hành động dũng cảm của anh không chỉ cứu một người thoát khỏi “lưỡi hái” tử thần, mà còn viết nên một câu chuyện về tình người thật đẹp.

Ba câu chuyện xảy ra ở những hoàn cảnh, địa bàn khác nhau. Nhưng lại “gặp nhau” ở điểm chung, là sự lấp lánh của tình người trong mưa lũ. Những nghĩa tình, sự giúp đỡ, hỗ trợ không được định giá bằng tiền bạc.

2. Người Việt vẫn thế, ai đó có thể chi li, đong đếm và thường hay lo lắng, cẩn trọng quá mức. Nhưng khi gặp người cần giúp, luôn có những tấm lòng sẵn sàng cho đi nhiều hơn nhận lại, sẵn sàng giang tay cứu giúp người bị nạn. Sau tất cả, điều còn đọng lại chính là lòng nhân.

Dù trong đói khổ túng thiếu hay hoàn cảnh ngặt nghèo thì con người vẫn luôn hướng về nhau - bằng tất cả lòng nhân, để sẻ chia, giúp đỡ, cùng vượt qua hoạn nạn. Tình cảm ấy, được ông bà xưa đúc rút: “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”. Hay, “Thiếu cơm, thiếu áo chẳng màng/ Thiếu tình đoàn kết, xóm làng không vui”.

Dẫu biết rằng, trong mọi thời đại, mọi xã hội, những chuyện không hay, chưa đúng về cách hành xử giữa người với người, giữa hàng xóm láng giềng với nhau, ít nhiều sẽ có. Thậm chí, có những sự hành xử không đáng chỉ vì những khúc mắc, cái lợi rất nhỏ. Nhưng đó chỉ là thiểu số.

Từ bao đời, người Việt đã cùng nhau cố kết cộng đồng, vượt qua hoạn nạn, dựng xây, phát triển xóm làng. Tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái đã tạo nên sức mạnh để cả dân tộc vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng những kẻ thù lớn mạnh nhất. Và trong những nghịch cảnh tưởng chừng “ngàn cân treo sợi tóc”, tình người ấm áp vẫn lặng lẽ “tỏa hương”.