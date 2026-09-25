Gần 1.300 học sinh được tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, nhằm trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả ngay từ môi trường học đường.

Phát biểu tại chương trình, cô Trần Thúy Hòa - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khương Thượng cho biết, trong cuộc sống hằng ngày, con người sử dụng nhiều nguồn năng lượng như điện, xăng, dầu, gas... Việc sử dụng lãng phí hoặc không đúng cách không chỉ làm tăng chi phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến môi trường.

Cô Trần Thúy Hòa - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khương Thượng phát biểu tại sự kiện.

Theo cô Trần Thúy Hòa, tiết kiệm năng lượng có thể bắt đầu từ những hành động đơn giản như tắt đèn, quạt và thiết bị điện khi không sử dụng; tận dụng ánh sáng, gió tự nhiên; sử dụng thiết bị điện đúng cách; không chạm vào ổ điện, dây điện khi tay ướt.

“Nhà trường mong muốn mỗi học sinh sau buổi tuyên truyền sẽ trở thành một "tuyên truyền viên nhỏ tuổi", biết chia sẻ những kiến thức đã học với gia đình, bạn bè và biến nhận thức thành những hành động cụ thể”, cô Trần Thúy Hòa nhấn mạnh.

Tại chương trình, các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn được truyền tải thông qua hình ảnh, trò chơi, hỏi đáp và các hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ.

Các em được hướng dẫn những giải pháp tiết kiệm năng lượng có thể áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày như: tắt thiết bị điện khi ra khỏi phòng; cài đặt điều hòa ở mức 26°C trở lên; hạn chế mở tủ lạnh lâu hoặc thường xuyên; rút phích cắm khi không sử dụng; hạn chế để thiết bị ở chế độ chờ; kết hợp sử dụng quạt với điều hòa; tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên; thường xuyên bảo dưỡng thiết bị điện.

Đặc biệt, hoạt động “Đúng nhận - Sai lắng nghe” thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh. Thông qua các câu hỏi, tình huống thực tế về sử dụng thiết bị điện an toàn, tiết kiệm, các em vừa được củng cố kiến thức, vừa nâng cao ý thức trong sử dụng năng lượng.

Hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động.

Thông qua chương trình, Bộ Công Thương mong muốn góp phần hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học sinh, đồng thời khuyến khích các em chia sẻ kiến thức với gia đình và cộng đồng.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, nhà trường triển khai các hoạt động tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia.

Tiếp nối chương trình tại Trường Tiểu học Khương Thượng, chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” dự kiến được tổ chức tại Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội) vào ngày 28/9/2026.

Một số hình ảnh tại sự kiện: